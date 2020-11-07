Antalya'da FETÖ'cü eski üsteğmene 12 yıl hapis Beraat kararı Başsavcılık temyiziyle bozuldu, yeniden yargılanıp mahkum edildi

2016 yılında Antalya İl Jandarma Komutanlığında görevli olan jandarma üsteğmene, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım suçundan' daha önce verilen beraat kararı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının temyizi üzerine yeniden görüldü. Eski üsteğmene 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz 2016’da Antalya İl Jandarma Komutanlığında görevli olan jandarma eski üsteğmen F.K’nın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması sonunda ‘silahlı terör örgütüne üye olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçlarını işlediği iddiasıyla dava açıldı.

Aynı zamanda F.K’nın 15 Temmuz 2016’da Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nda nöbetçi üsteğmen olarak görev yaptığı, FETÖ/PDY terör örgütü içinde şifreli iletişim aracı olarak kullanılan Bylock programını kullandığı, darbe gecesinde kendilerine sözde Yurtta Sulh Konseyi olarak adlandırıp darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının darbe yapıyoruz diye gönderdiği sözde emri İl Jandarma Komutanlığı'na ilettiği, müteakiben Alay Komutanı A.Y.'den aldığı talimat veya kendi inisiyatifi ile İl Jandarma Komutanlığındaki istirahatli askerleri silahlandırıp hazır kıta olarak beklettiği, Jandarma Genel Komutanlığından gelen darbe teşebbüsüne uyulmaması istenilen emri yaklaşık bir saat gecikmeli olarak ilgili üst komutanlarına ilettiği, bu şekilde darbeye teşebbüs suçuna yardım ederek iştirak ettiği iddia edildi.



"Beraatine karar verilmişti"

Sanık F.K’nın hakkında 2016 yılının Ekim ayında Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Yapılan yargılama sonucu mahkeme tarafından sanık F. K. hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan beraatine, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.



"Karar bozuldu"

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının temyizi üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararı ile olayda darbeye teşebbüs etmeye yardım suçunun unsurlarının oluştuğu ve bu suçtan ceza verilmesi gerektiği gerekçesiyle karar bozuldu. Kararın bozulması üzerine Antalya 2.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeniden yargılama yapıldı. Yargılama sonucunda dün yapılan duruşmada sanık F.K. hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ye yardım etme suçundan' 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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