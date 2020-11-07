Tekerlekli sandalye için sahilde kapak topladılar

Manavgat Gençlik Merkezi üyeleri, Ulualan sahilinde engellilere tekerlekli sandalye almak amacıyla mavi kapakla birlikte atık ve çöp topladı.

Etkinliğe Spor Müdürü Süleyman Karakaya, Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış, DSİ Müdürü Şevki Avcı ve Engelliler Derneği başkanı Selkan Erenoğlu’da katıldı.

Manavgat’ta başta caretta carettaların yavrulama sürecinde yaptığı çalışmalar olmak üzere çevre dostu olarak bir çok çalışmaya imza atan Seher Ulaş’ın düzenlediği organizasyonla Manavgat Gençlik Merkezi üyeleri ve İşitme engelli vatandaşlar Ulualan sahilinde engelliler için tekerlekli sandalye almak amacıyla mavi kapakla birlikte atık ve çöp topladı. Etkinliğe Manavgat İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Süleyman Karakaya, Manavgat Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış, DSİ Müdürü Şevki Avcı ve Engelliler Derneği başkanı Selkan Erenoğlu ile engelliler katıldı.

Sahillerde temizliğin önemine dikkati çeken Seher Ulaş, insanların sahillere bıraktıkları atıkların medeniyet göstergesi olduğunu, çöp ve atıkların yanı sıra engellilere tekerlekli sandalye almak için mavi kapak topladıklarını söyledi. Ulaş, İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Süleyman Karakaya, Manavgat Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış, DSİ Müdürü Şevki Avcı, Engelliler Derneği başkanı Selkan Erenoğlu ve diğer katılımcılara teşekkür etti.

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