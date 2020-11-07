Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, Moldova'da dış yatırımda birinci ülke



Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesine gelerek Moldova Fahri Konsolosluğu'nun açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Moldova ile ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine çıkardıklarını belirtirken, "Türkiye, Moldova'ya en çok yatırım yapan ülke ve firmalarımızla 6 bin kişiye istihdam sağlıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi temasta bulunmak için Antalya'ya geldi. Antalya'nın Alanya ilçesinde de Moldova Fahri Konsolosluğu açılışına katılan Bakan Çavuşoğlu, Moldova'yla iyi olan ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine çıkardıklarını söyledi. Açılışa Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Moldova Dışişleri Bakanı Oleg Tulia, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dimitri Croitor, Moldova Fahri Konsolosu Halil Okur, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, çok siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri katıldı.

'TÜRİYE, MOLDOVA'DA DIŞ YATIRIM YAPAN BİRİNCİ ÜLKE'

Açılışta konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova ile ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine çıkardıklarını söylerken, "Dostum Oleg Tulea'yı Alanya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kendisinin de söylediği gibi ağustos ayında kendilerini Kişinev'de ziyaret ettik. Pandemiye rağmen çok verimli bir ziyaret oldu. İlişkilerimizi enine boyuna ele aldık. Biraz önce 'stratejik ortak' dedim. Çünkü 2018 yılında Moldova ile ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Kurduğumuz mekanizmayla her yıl bir sene Türkiye'de, bir sene Moldova'da ortak kabine toplantısı yapıyoruz, anlaşmalar imzalıyoruz ve tüm ilişkilerimizin boyutlarını bu toplantıda ele alarak daha sonra bunun takibini yapıyoruz. Bunun koordinasyon ve takibini de Dışişleri Bakanlıkları olarak bizler yürüyoruz. Gerçekten Moldova ile ilişkilerimiz her alanda gelişiyor hem de hızlı bir şekilde gelişiyor. Yani dost ve stratejik ortak derken, slogan halinde söylemiyoruz. Türkiye, Moldova'da dış yatırımda birinci ülke ve 6 bin civarında kişiye firmalarımız istihdam sağlıyor ve 300 milyon doları geçti. Serbest ticaret anlaşmasıyla beraber ticaretimiz hızlıca artıyor. Geçen sene ikili ticaret hacmimiz bir yıl öncesine göre yüzde 24 arttı. Yani 4'te 1 oranında arttı. Pandemiye rağmen düşüş olmadığını görüyoruz, bu da mutluluk verici. Moldova ve bizim vatandaşlarımız karşılıklı olarak artık pasaportsuz seyahat edebiliyor. Yani Moldova vatandaşları Türkiye'ye bizim vatandaşlarımız da Moldova'ya seyahat edebiliyor. Yani pasaport kullanmadan kimlikle seyahat edebiliyor. Anlaşmayı imzaladık, yürürlüğe koyduk" dedi.

'GAGAVUZ TÜRKLERİ DE İLİŞKİLERİMİZDE ARTI DEĞER'

Moldovalıların turizm bakımından en çok tercih ettiği ülkenin Türkiye olduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Oleg Tulia bu sefer çalışmak için geldi. Dün Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Katılımı ve katkıları için kendisine çok teşekkür ediyorum. Bugün de fahri konsolosluğumuzu açacağız. Ama kendisini en kısa zamanda ailesiyle beraber tatile de bekliyoruz. Sanırım 20 sene önce gelmiş ama Alanya çok değişti, gelişti. Arkadaşlarımızın güzel çalışmasıyla daha da güzelleşti. Gagavuz Türkleri de ilişkilerimizde artı değer. Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dimitri Croitor bir Gagavuz Türküdür. Bu bile başlı başına ilişkilerimizde bir artı değer olduğunu gösteriyor. Büyükelçi benden daha iyi Türkçe konuşuyor. Geçen ziyaretimizde Oleg'in söylediği gibi Komrat'ta fahri konsolosluğumuzu açtık. Ve Komrat'ta ilk muvazzaf başkonsolosluk bizimkisidir, olması gerektiği gibi. Bu da esasen Komrat ile Kişinev arasındaki bağları daha da güçlendirdi. Birlikte gidip açmıştık" diye konuştu.

'BİZ ÜLKEMİZDE HOŞGÖRÜYLE BİRLİKTE YAŞAMAYI TEŞVİK EDİYORUZ'

Bundan sonraki süreçte mükemmel olan siyasi ilişkilerinin yanı sıra ilişkileri diğer alanlarda daha da geliştirmek için birlikte çalışacaklarını aktaran Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Büyükelçiliklerin, Dışişleri Bakanlıklarının yanında önemli rol oynadıklarını görüyoruz. Fahri konsoloslukların da ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadıklarını görüyoruz. Bugün burada Alanya'da farklı ülkelerin fahri konsolosu olan arkadaşlarımız da mevcut. Gerçekten ülkelerin bu anlamada Alanya'ya ilgi gösterdiklerini görüyoruz ve bundan memnuniyet duyuyoruz. Bunun bir sebebi de Alanya'ya gelen turist sayısı, yani birçok ülkeden turist geliyor. Ayrıca Alanya çok güzel olduğu için belediye başkanımızın da söylediği gibi birçok ülkeden insanlar gelip Alanya'da mülk alıyor. Mülk alan misafirlerimiz burada yaşamaya başlıyor. Aynı şekilde farklı dine mensup insanların bir arada uyum içinde yaşadığını göstermesi bakımında da önemli. Özellikle Avrupa'da bugünlerde ırkçılık, yabancı düşmanlığı, kendisinden başka olan herkese yönelik nefret ya da hoşgörüsüzlük artış gösteriyor. Ama biz ülkemizde ve şehrimiz Antalya ile Alanya'da tam tersi hoşgörüyle birlikte yaşamayı teşvik ediyoruz. Moldova'nın Alanya Fahri Konsolosu Halil Okur kardeşim de ilişkileriyle önemli katkılar sağlayacak. Turizm, ticaret gibi değişik alanlarda Moldova ile Türkiye arasındaki özellikle beşeri ilişkilerin gelişmesinde katkı sağlayacaktır. Burası tüm Moldova vatandaşlarının yanı sıra tüm misafirlerimize hizmet edecek. Alanyalı hemşehrimize de Moldova ve Türkiye'nin ortak dostu olan ülkelerin vatandaşlarına da aynı şekilde hizmet edecek."DHA-Politika Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU-Engin ANAK

2020-11-07 13:49:31



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