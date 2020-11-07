Rektör Kalan'dan Bakan Çavuşoğlu'na brifing ALKÜ'nün bir yıllık faaliyet raporunu hakkında bilgi verdi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Moldova Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosluğu’nun açılış törenine katılmak üzere Alanya’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen ALKÜ Rektörü

Prof. Dr. Ekrem Kalan, Bakan Çavuşoğlu’na ALKÜ’nün bir yıllık faaliyet raporu hakkında brifing verdi. Alanya Kaymakamlığı’nda gerçekleştirilen görüşmede ALKÜ’nün şimdiye kadar gerçekleştirdiği faaliyetlerini anlatan Rektör Kalan, 20202021 yılı içerisinde planlanan ve hayata geçirilen projeleri Bakan Çavuşoğlu’na anlattı. Yapımı devam eden inşaatlar ve yapım işleri hakkında da detaylı raporu Bakan Çavuşoğlu’na sunan Rektör Kalan, göreve geldiği günden bu yana tamamlanan hizmetler hakkında bilgiler verdi. Güncellenen bilgi işlem altyapısı, Teknoloji Transfer Ofisi ile Bilimsel Araştırma Projeleri Ofisi’nin hızlanan çalışmalarını Bakan Çavuşoğlu’na sunan Rektör Kalan, ALKÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nin Üniversite akademisyenleri tarafından ihtiyaç duyulan alanlarda Alanya halkının da bilişimden sağlığa kadar her açıdan faydalanabildiği 13 kursunun halen devam ettiğini ifade etti.

Yeni kurulan merkezleri de Bakan Çavuşoğlu’na anlatan Rektör Kalan, Sağlık Merkezi, İlk Yardım Merkezi, Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yanı sıra Alanya Belediyesi ile oluşturulmaya başlanan Kent Arşivi ve Üniversite bünyesinde kurulan ALKÜ Yayınevi (ALKÜY) hakkında da detaylı bilgileri dile getirdi.

Kestel Yerleşkesi’nde çalışmaları devam eden projeler olan kreş, cami inşaatı, spor tesisleri,merkezi deslikler ve açık spor tesislerinin en kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin ve Alanya halkının hizmetine sunulacağını ifade eden Rektör Kalan, ALKÜ ve Alanya’nın bir markası olma yolunda çalışmalarını hızlandıran ALKÜDERM’in Alanya’ya özgü meyve ve bitkilerden elde edilen el dezenfektanı, antibakteriyel jel, kolonya, sıvı sabun ve yüzey dezenfektanlarını marka altında tescillendiğini ifade etti.

Alanya hakkında yapılan tarihi çalışmalardan, imzalanan protokollere, kazanılan akademik ve bilimsel ödüllerden, öğrenciler için gerçekleştirilen her türlü çalışmaya kadar küresel salgının neden olduğu uzaktan eğitim süreçlerinden Covid19 salgını hakkındaki çalışmalara kadar Bakan Çavuşoğlu’na detaylı bir brifing veren Rektör Kalan aynı zamanda başkanlığını da yürüttüğü ALKÜ Spor Kulübü’nün çatısı altında gerçekleştirilen başarıların detaylarını sundu.

Toplantının ardından Rektör Kalan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun teşrifleriyle gerçekleştirilen Moldova Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosluğu’nun açılış törenine katıldı.

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