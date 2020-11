Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor maçının ardından

Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)SÜPER Lig'in 8´inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Az önce yayıncı kuruluşta da söyledim, maç oyun olarak bizde, dağ fare doğurdu gibi geldi. Beklediğimiz oyunu ilk yarı özellikle hiç oynayamadık. Atletizmden uzaktık, önde baskıdan uzaktık. Topa sahipken de bence topun hızını iyi ayarlayamadığımızı düşünüyoruz. Rakibi sağa sola daha çabuk sallandırıp aradaki boşlukları bulmamız gerekiyordu. Bunu çok iyi yapamadık. Tabii Trabzonspor´dan maçtan önce bir büyük takım reaksiyonu bekliyorduk. Bugün bence çok defansif ve iyi bir orta sahayla karşımızdalardı. Trabzonspor bizi durdurmak için gerekli önlemleri almış gözüküyordu. Bunda başarılı oldular. İkinci yarı öne geçtik, kolay gol yedik. Bence bizim gibi az gol yiyen bir takıma göre yakışmayacak bir goldü. Sonuca bakarsak, son 20 dakika sistem değişikliğine gittik. 3-4-1-2´ye gittik. Bundan sonra özellikle sağ kanattan etkili ataklar yaptık ama final paslarını iyi yapamadık. Günün sonunda bakarsak Trabzonspor gibi büyük takıma karşı yenilmemek iyi midir? Evet iyidir. Oyuncularım bugüne kadar gayet iyi geldiler. Oyun olarak her zaman iyi oynadılar. Mücadele olarak da her zaman iyi oynadılar. Bugün bence kötü oynama haklarını kullandılar. Onların hepsine çok teşekkür ediyorum. Milli arayı iyi değerlendirip tekrardan galibiyet serisine devam etmek istiyoruz" dedi.

TRABZONSPOR CEPHESİ

Rakip Trabzonspor´un teknik sorumlusu İhsan Gündüz Derelioğlu ise, takımın 3 haftalık kaybı olduğunu belirtirken, "Sonuç olarak puan alamamıştık. Ama aynı zamanda güven kaybı da oluşmuştu. Buraya gelirken yeni bir başlangıcı hedefleyerek Alanyaspor gibi güçlü bir takıma karşı oynamaktı. Çıkış maçı olmasını dışarıdan dezavantaj gibi gözükse de aslında çok büyük dezavantaj değildi. Mücadele gücümüzün daha yüksek olabileceğini düşündük ve bu da bize fayda sağladı. Bu maçı galip bitirebilirdik. Tabii Trabzonspor galip gelmediği zaman sevinmesi çok mümkün değil. Ancak böyle bir dönemde önümüzdeki maçlarda daha güvenli bakabilmek için, daha mutlu gidebilmek için ve takımın birliğini bütünlüğünü sürdürebilmek için iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Teknik direktörlerin açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2020-11-07 19:09:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.