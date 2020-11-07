Trabzonspor uçağı havalanamadı

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Trabzonspor uçağa aşırı rüzgar nedeniyle havalanamadı. Bordomavililerin uçağı pist başı yapmasına rağmen rüzgarın hızını arttırması sonucu uçak kalkış yapamadı.

Alanyaspor deplasmanından dönecek olan Trabzonspor kafilesini taşıyan uçak, hava şartları nedeniyle kalkış yapamadı. Saat 20.00 Alanya Gazipaşa Havalimanı'ndan kalkması planlanan uçak 1 saat rötar yaptı. Pist başı yapan uçak, rüzgarın şiddetini arttırması sonrasında tekrar park alanına döndü. Bordomavili kafile uçaktan inerek beklemeye başladı.

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