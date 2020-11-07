Trabzonspor, Trabzon'a Antalya Havalimanı'ndan dönecek Bordo-mavililerin uçağı Alanya'da havalanamamıştı

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Alanyaspor mücadelesinin ardından Alanya Gazipaşa Havalimanı'ndan saat 20.00'de hareket etmesi planlanan Trabzonspor'un uçağı, aşırı rüzgar nedeniyle havalanamamıştı. Bordomavililer, Trabzon'a Antalya Havalimanı'ndan hareket edecek.

Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor deplasmanından 11'lik beraberlikle dönen Trabzonspor, saat 20.00'de Alanya Gazipaşa Havalimanı'ndan Trabzon'a hareket edecekti. Bordomavili kafileyi taşıyan uçak, pist başı yapmasına karşın yoğun rüzgar nedeniyle havalanamamış ve kafile uçaktan inerek havaalanında beklemeye başlamıştı. Rüzgarın dinmemesi üzerine Trabzonspor rota değiştirdi ve Trabzon'a Antalya Havalimanı'ndan hareket etme kararı aldı. Alanya'dan Antalya'ya yaklaşık 3 saatlik otobüs yolculuğuna başlayan Trabzonspor kafilesi, saat 01.15 uçağıyla Antalya Havalimanı'ndan Trabzon'a gidecek.

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