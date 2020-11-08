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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teomanpaşa Mahallesi’ne 5 derslikli anaokul yapılıyor

İHA

Teomanpaşa Mahallesi’ne 5 derslikli anaokul yapılıyor

Kepez Belediyesi Teomanpaşa Mahallesi’nde 3 okul binasından sonra 5 derslikli bir anaokul da yapılıyor.
Kepez Belediyesi, imara ve mülkiyete ilişkin sorunlarını çözerek modern yapılaşmanın önünü açtığı Teomanpaşa Mahallesi’ni, eğitim alanında da kalkındırıyor.
Doğal gaz, elektrik, fiber internet, kanalizasyon, asfalt ve kaldırım gibi modern şehircilik hizmetlerinin tamamlandığı mahalleye, yeni eğitim kurumları da kazandırılıyor.
Teomanpaşa’ya 4 okul, 2 kreş, 2 kurs merkezi
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminin bir projesi olan Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin ilk şubesi Teomanpaşa Mahallesi’nde açılmıştı. Yakın bir tarihte kreşin ek hizmet binası da mahallede hizmete girecek. Kepez Belediyesi, okul arazilerindeki imara ve mülkiyete ilişkin sorunları çözerek ve kendi arazilerini Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis ederek, Teomanpaşa Mahallesi’ne yeni okul binalarının yapılmasını da sağlıyor. Bu kapsamda mahallede 24 derslikli İsmail Hakkı Kaya İlkokulu ek binası, 24 derslikli Fatma Nur Çelik İmam Hatip Ortaokulu ve 32 derslikli Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu inşa edildi. Şimdi de hayırsever desteği ile mahalleye 5 derslikli SalihSaime Konca Anaokulu yapılıyor.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, yapımı devam eden anaokulu inşaatını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Hakan Tütüncü, okulun yapımında çalışan işçilerle de sohbet etti.
Devlet, belediye ve hayırsever işbirliğinde
Başkan Tütüncü, yaptığı açıklamada Kepez’in değişen ve dönüşen mahallelerinden bir tanesinin de Teomanpaşa olduğunu anımsattı.
Mahallenin temel belediyecilik hizmetleri ile imar ve mülkiyete ilişkin sorunlarını çözdüklerini aktaran Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: “Mahallenin daha konforlu bir yaşam için ihtiyaç duyduğu sosyal tesisleri de bölgeye getiriyoruz. Bu kapsamda mahalleye okul binaları kazandırdık. 24 derslikli İsmail Hakkı Kaya ek okul binası, yıkılarak, yeniden yapılan 32 derslikli Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu ve 24 derslikli Fatma Nur Çelik İmam Hatip Ortaokulu hizmeti girdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mahallemize yeni bir okul öncesi eğitim yuvası daha kazandırılıyor. Devlet, belediye ve hayırsever işbirliğinde Teomanpaşa'ya bir anaokulu yapıyoruz. Dönemimizde belediyemizin 2 kreşi de mahallemizde hizmeti girdi. Üniversite hazırlık kursu ile ortaokul öğrencilerimiz için etüt merkezini de mahallemize kazandırdık. Belediye tıp merkezimizin de mahallemizde olduğunu ifade edersek aslında Teomanpaşa Mahallemiz kısa bir zamanda ne kadar büyük mesafeler kat ettiğini en net bir biçimde görmüş olacağız. Biz çalıştıkça Kepez kazanıyor.”
Teomanpaşa Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir de, Başkan Hakan Tütüncü’nün mahallenin hayallerini bir bir gerçekleştirdiğini belirtti.

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