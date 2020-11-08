Ağustos ayında toplayıp pekmezi için havanın soğumasını bekliyorlar Şifa kaynağı keçiboynuzu pekmezi kadınların geçim kaynağı oldu 60 kilogram keçiboynuzundan 20 kilogram pekmez çıkartıp kilosunu 50 liradan satıyorlar Akseki’de keçiboynuzu pekmezi yapımına başlandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan kadınlar, doğal yöntemler kullanarak keçiboynuzu pekmezi yapıp satarak evine ekonomik katkı sağlıyor. Mahalle halkı imece usulüyle bir araya gelip Ağustos ayı boyunca topladıkları keçiboynuzundan havaların serinlemesi ile birlikte pekmez üretimine başladı.



Kilosu 4050

Köylü kadınlar ortalama 80100 kilogram arasında ürettiği keçiboynuzu pekmezinin kilogramını 4050 lira arasında satışa sunuyor. Ağustos ayında toplanan keçiboynuzunun pekmez yapılması için Kasım Aralık ayına kadar bekletilmesinin sebebi ise soğuk havanın verdiği kalite.



"Havalar serinleyince yapıyoruz"

Ağustos ayının 15'inden sonra keçiboynuzunu topladıklarını anlatan Fatma Büyükarslan, "KasımAralık ayında ise pekmez yapmaya başlıyoruz. Topladığımız zaman hemen pekmez yapılmaz. Çünkü sıcaklarda pekmez ekşi olur. Ekşi olmaması için KasımAralık ayını bekleriz. Havalar serinleyince yapıyoruz" dedi.



Üç gün bekletiliyor

Toplanan keçiboynuzundan yarı yarıya pekmez elde eden kadınlar kilogramını 4050 TL arasında sattıkları pekmez için keçiboynuzunu ezdikten sonra suyun içinde üç gün bekletiyor.



78 saat kaynatılıyor

Şırasını keten çuvallarda süzüp kaynatıyorlar. Kaynayan şırayı kazanlarda bir saat durduktan sonra dinlenmeye alan kadınlar şırayı yeniden süzüp süreyle 78 saat tekrar kaynatıp pekmez haline dönüştürüyor. Aksekili kadınlar ortalama 5060 kilo keçiboynuzundan 20 kilo pekmez çıkartıyor.



İmece usulü

Komşularla birlikte 34 aile bir araya gelip imece usulü yardımlaşarak pekmez yaptıklarını anlatan Fatma Büyükarslan, "Komşularımıza sırayla bir araya gelerek keçiboynuzlarını elde çekiçle döverek eziyoruz. Keçiboynuzunu makinelerde çekmiyoruz. Makinede çekilen pekmez iyi olmaz. Çünkü ince çekiliyor. Biz bunları döverek yapıyoruz" dedi.



"Pazarlama sorunumuz yok"

Çünkü elde kırılan keçiboynuzunun pekmezine paha biçilmediğini söyleyen Büyükarslan, "Çok lezzetli oluyor. Biz bu pekmezi doğal yöntemlerle yapıyoruz. Yani organik ve yöreseldir. Hepimizin hazır müşterileri var, pekmezin yapılacağı tarihleri bekliyorlar" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.