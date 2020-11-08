Antalya'da yasağa rağmen seyir terasında gençler, sokak düğününde davetliler coştu

Antalya’da iki farklı etkinlikte bir araya gelen grup, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ederek müzik eşliğinde eğlendi.

Ülke genelinde olduğu gibi turizm kenti Antalya’da yapılan tüm uyarılara rağmen iki farklı grubun eğlencesi vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Kepez balkon seyir terasında toplanan bir grup genç, araçlarının ses sistemlerinden müzik açtı. Halka oluşturan gençler, hareketli müzik eşliğinde maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal ederek oynadı.

İkinci grup ise Muratpaşa ilçesinde bir düğün organizasyonunda görüntülendi. Sokak düğününde toplanan yaklaşık 20 kişilik grup, davul zurna eşliğinde halay çekti. Maske takan kadınların sosyal mesafe kuralını ise ihlal ettikleri görüldü.

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