Antalya'da vatandaşlar sahillere akın etti



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da hava sıcaklığının 26 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar soluğu sahilde aldırdı. Vatandaşlar kumsalda açtıkları masalarda piknik yaptı, çocukları ile kumda doyasıya eğlendi. Bazıları ise denize girdi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'da kasım ayının ikinci haftasında hava sıcaklığı 26 derece ölçüldü. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler sahillere koştu. Konyaaltı sahiline gelen tatilciler ve vatandaşlar, güzel havanın tadını aileleriyle birlikte çıkardı. Kumsala masa kuran ve piknik yapan vatandaşlar, zaman zaman denize girdi. Bazı aileler çocukları ile birlikte kumda oynadı.

Meteoroloji yetkilileri hava sıcaklığının önümüzdeki haftanın ortasına kadar aynı şekilde devam edeceğini, hafta sonuna doğru 1-2 derece düşeceğini kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2020-11-08 14:04:57



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