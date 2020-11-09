Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Firari arıların Toroslar'daki yuvalarını buluyor, balın kilosunu 500 liradan satıyorlar Dağların zirvesinde bazen kuru ağaç kovuklarında, bazen sarp kayalarda buldukları yuvaları önce işaretliyor, hasat zamanı gidip balları topluyorlar Ballarını topladıktan sonra arıları da kovanlara dolduran arıcılar, arıların da yaşamasını sağlıyor Her yuvadan 8 ile 10 kilogram arasında doğal bal alıyorlar Toroslar’ın zirvesindeki kekik ve yüzlerce çeşit çiçekten alınan bal paha biçilemiyor

İHA

Firari arıların Toroslar'daki yuvalarını buluyor, balın kilosunu 500 liradan satıyorlar Dağların zirvesinde bazen kuru ağaç kovuklarında, bazen sarp kayalarda buldukları yuvaları önce işaretliyor, hasat zamanı gidip balları topluyorlar Ballarını topladıktan sonra arıları da kovanlara dolduran arıcılar, arıların da yaşamasını sağlıyor Her yuvadan 8 ile 10 kilogram arasında doğal bal alıyorlar Toroslar’ın zirvesindeki kekik ve yüzlerce çeşit çiçekten alınan bal paha biçilemiyor

Antalya’nın Akseki yaylalarına çıkarak hayvan otlatan ve çobanlık ile arıcılık yapanlar, firari arıların peşine düşerek doğada kendiliğinden yaptıkları kovanları buluyor.
Toroslar’ın bin metreyi aşkın yaylalarında arıcılık yapan bazı üreticiler, dağları, ormanları adım adım gezerek, arı kovanlarından oğul vererek ayrılan kaçak arıların ağaç kütükleri, taş aralıkları gibi yerlerde yaptıkları yuvaları arıyor. Önce arıların yuvalarını tespit eden bal avcıları, daha sonra çeşitli yöntemlerle balları topluyor. Arıcılar, zarar vermeyecek şekilde ağaçları oyuyor ve balı bulundukları yerden çıkarıyor, ardından kaçak arıları yanlarında getirdikleri arı kovanlarına bırakmak için kraliçe arıyı yakalayarak kovana koyuyor.
Akseki ilçesinde amatör olarak arıcılık yapan Yıldırım Çoban, ilkbaharda arılar oğul verdiği zaman kovandan ayrılan arıların yüksek, sarp yerlere veya ağaç kovuklarına girerek yuva yaptıklarını söyledi. Çoban, "Biz, bölgeyi adım adım dolaşarak bunları tespit ediyoruz ve hasat döneminde ballarını alıyoruz. Almazsak kış döneminde bu arılar telef olur. Bunları kovana alarak diğer kovanlarımızın yanına ekliyoruz" diye konuştu.

Günlerce süren çalışmanın ardından bala ulaşılıyor
Akseki bölgesinde çiçek türünün oldukça fazla olduğunu ve Akseki’nin balının çok bilindiğini anlatan Çoban, şöyle konuştu:
"Bölgemize ilkbahar dönemi birçok il ve ilçeden binlerce kovan geliyor. Oğul mevsiminde bazı arılar doğada başka yuvalar oluşturuyor. Biz doğadaki bu yuvaları bulmaya çalışıyoruz. Yuvalara ulaşmak saatler, bazen günler sürüyor. Dağı taşı karış karış geziyoruz. Şansımız yaver giderse bazı yuvalarda 2 ila 8 kilogram arasında bal çıkartabiliyoruz. Bazen bulduğumuz yuvadan hiç bal çıkmıyor. İnsan eli değmeden tamamen katkısız olduğu için bu ballar çok yüksek rakamlarla satılıyor."
Antalya’nın Akseki ilçesinde arıların izini süren çobanlar da doğada kendiliğinden yaptıkları kovanların izini sürüyor. Manavgat ilçesi Gebece köyünde hayvancılıkla uğraşan ve yaz aylarında keçilerini otlatmak için Akseki’nin yaylalarına çıkan Ramazan Topaça, kazak arıların izini sürenler arasında. Topaça, temmuz ve ağustos aylarında çeşitli nedenlerle kovanlarından kaçan arıların bıraktığı atıklarından yola çıkarak sabahın erken saatlerinde güneş ışığı ile yüksek tepelerden geçiş noktalarını günlerce takip ederek doğal kovanlarını bulmayı başarıyor. Kovanlarda ortalama 10 kilo bal bulan Topaça, tamamen doğal ortamda üretilmiş balı, kendi kovanlarında ürettiklerinin neredeyse 3 katı fiyata satışa sunuyor.

Bu bir tamamen şans
Son takibinde, sabahın erken saatlerinde güneş ışığı ile birlikte izini sürdüğü arıları kilometrelerce Gidengelmez dağlarında ağaç kovuğunda bulduğunu ifade eden Topaça, “Ağaç kovuklarında bulduğumuz arıları ve balını alırken ağaçlara zarar vermemeye dikkat ediyoruz. Bazen de arılar kendilerini güvene almak için yüksek kayalıkların kavuğuna da yuva yapıyorlar. Çoğu zaman kayaların kovuğundan da bal bulduğunu ifade eden Topaça, "Kaçan arıları Toroslar’ın zirvesinde yüksek kayalıkların deliğinde kolay kolay kimse bulamaz. Bu kayanın içinden bazen 5 kilo, bazen de 10 kilo bal çıkardım" dedi.
Topaca, doğal kovanlara ulaşmasının hikayesini şöyle anlattı:
"Her yıl Manavgat ilçesinin Gebece Mahallesi’nden Akseki’nin yaylalarına hayvanlarımı otlatmaya geliyorum. Arıların her yıl temmuz ağustos aylarında ilk uçuş zamanlarında arıların atıklarını takip ederek yuvalarına ulaşıyorum. Ayrıca sabah erken saatlerinde güneş ışığı ile yüksek tepelerden geçiş noktalarını takip ediyorum. Bunu bulmak oldukça zordur. Tehlikeli ve yorucudur. Bazen 67 kilometre yürüyerek doğal kovanı bulmayı başarıyorum. Sarp dağlara gidiyoruz. Toros Dağlarında bazen kuru ağaç kovuklarında, bazen sarp kayalarda buluyoruz. Bunların yerlerini işaretliyoruz. Daha sonra ise bal zamanı gelince balını alıyoruz. Yüksek kayalıklara ise yanımızda götürdüğümüz ağaçlardan iskele yapıp balyozla kayayı kırıyoruz. Arıların ballarını aldıktan sonra arıları bir kovana katıp getiriyorum. Onları da yeniden yetiştiriyorum. Arıların yaşamasını sağlıyorum. Yılda bazen 20 kilo bazen 4050 kilo civarında bal buluyoruz. Bal tamamen organiktir. Yılda bu şekilde 10 civarında kovan buluyoruz. Bu tamamen bir şanstır. Bazen arıların yaptığı peteklerde bal olmuyor. Bu yıl ortalama 20 kilo civarında bal aldık. Bu organik balın kilosunu 450500 liraya kadar satılıyor. Bunu bulmak oldukça zor. Bazen 67 kilometre yürüyerek arılara ulaşıyoruz. Sarp dağlara gidiyoruz. 23 saat yürüyoruz."

Tamamen doğal
Topaca, arıların yaptığı balın tamamen doğal olduğunu, Toroslar’ın zirvesindeki kekik ve yüzlerce çeşit çiçekten alınan balın da ender bulunduğunu kaydetti. Bu balın müdavimleri olduğunu ve her yıl aynı müşterilerinin sezonu gelince bu balı beklediklerini, bilen kişilerin kendilerinden özellikle bu balı istediğini ifade eden Topaça, kovanda üretilmiş normal balın kilosunu 100150 liradan satışa sunulurken bu balı 450500 liradan sattıklarını bildirdi.
Yine Akseki’de amatör olarak küçük çaplı arıcılıkla uğraşan Mehmet Kara’nın diğer arıcılardan farklı bir uğraşı var. Kara, yılın belirli dönemlerinde su kenarlarını dolaşarak, çeşitli nedenlerle kovanlarından kaçmış arıları tespit ediyor. Suya gelen arıları bazen günlerce takip eden Kara, çoğu kez arıların doğal kovanlarını bulmayı başarıyor. Kovanlarda ortalama 10 kilo bal bulan Kara, tamamen doğal ortamda üretilmiş bu balı, ailesi ile birlikte tükettiklerini, ayrıca yakınlarına da verdiklerini söyledi.
Mehmet Kara, kovanlarından kaçan arıların dağda suya geldiğini anlatarak, suya yakın bir yerde şeker şerbeti yapıp arılara tattırdığını belirtti. Şerbeti tadan arıların uçtukları yönü takip ettiğini belirten Kara, bazen kilometrelerce yürüyerek doğal kovanı bulmayı başardığını söyledi.
Arıların izini bulmak için 45 kilometre yürüdüğünü ifade eden Kara, "Kaçan arıları Toroslar’ın zirvesinde yüksek kayalıkların deliğinde kolay kolay kimse bulamaz. Bulmuş olduğum arılarda bazen bal olmaz. Petek yapıp peteği tamamen doldurmadığı zaman da oluyor " dedi.
Kayadan balı aldıktan sonra arıları da kovana taşıdığını ifade eden Kara, kraliçe arıyı kovana aldıktan sonra diğer arıların da onu takip ettiğine değindi. En son kraliçe arıyı kovana yerleştirdiğini belirten Kara, "Arıları kovana katmak oldukça zor. Her yıl 1015 kovanlık arı buluyorum. Bu işler çok zordur. Tehlikeli ve yorucudur. Arılar bizleri sokuyor. Ben alışkın olduğum için bu mesleği severek yapıyorum." diye konuştu.
Kara, arıların yaptığı balın tamamen doğal olduğunu, Toroslar’ın zirvesindeki kekik ve yüzlerce çeşit çiçekten alınan balın da ender bulunduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çandır: “Çiçekçilik sektörünün devlet desteğine ihtiyacı var”
YEREL HABERLER Çandır: “Çiçekçilik sektörünün devlet desteğine ...
Antalya'da müstakil ev kül oldu
YEREL HABERLER Antalya'da müstakil ev kül oldu
Türkiye'nin tek kasnak meşesi ormanına randevusuz giriş yasak
YEREL HABERLER Türkiye'nin tek kasnak meşesi ormanına randevusuz ...
Antalya Serbest Bölge, pandemide yüzde 6 büyüdü
YEREL HABERLER Antalya Serbest Bölge, pandemide yüzde 6 büyüdü
Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı: Genç kadın öldü, eşi yaralı
YEREL HABERLER Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı: Genç kadın öldü, ...
Antalyaspor'da Sam'den 2 maçta, 2 gol
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Sam'den 2 maçta, 2 gol
Alanya’nın yardımları İzmir’e ulaştı
YEREL HABERLER Alanya’nın yardımları İzmir’e ulaştı
Mavi Kelebekler evinde kazandı
YEREL HABERLER Mavi Kelebekler evinde kazandı
6 bin kanarya Antalya'da görücüye çıktı Mini borsada fiyatları 100 ile 1500 TL arasında değişen kanaryalara ilgi yoğun oldu Kanarya sevdalılarından Antalya'da kontrollü buluşma 100 kanarya üreticisi 6 bin kuşuyla Antalya'daki mini borsada bir araya geldi Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Başkanı Oğuz Özkaya: "Korona virüs sürecinde herkese tavsiyemiz evlerine bir kafes kuşu alsınlar, mutlu olsunlar"
YEREL HABERLER 6 bin kanarya Antalya'da görücüye çıktı Mini borsada ...
Denizden çıkartılan atıklarla balık heykeli yapıldı 6. Alanya dip temiz tertemiz etkinliği gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Denizden çıkartılan atıklarla balık heykeli ...
Eğitim Bir Sen Bakanlığa taleplerini iletti
YEREL HABERLER Eğitim Bir Sen Bakanlığa taleplerini iletti
Antalya'da vatandaşlar sahillere akın etti
YEREL HABERLER Antalya'da vatandaşlar sahillere akın etti
Büyükşehir’in e-spor turnuvası sona erdi Dereceye giren oyuncular ödüllerini aldı
YEREL HABERLER Büyükşehir’in e-spor turnuvası sona erdi Dereceye ...
Antalya'da yasağa rağmen seyir terasında gençler, sokak düğününde davetliler coştu
YEREL HABERLER Antalya'da yasağa rağmen seyir terasında gençler, ...
Define avcısının ‘yerli turist’ sitemi Sahilde sadece yüzük bulan define avcısı, yabancı turistlerin azlığından şikayet etti, yerli turistlere sitem etti Hüseyin Ural: “Şu an çıksa çıksa lira çıkıyor. 10 lira bulsam 1 euro yapmıyor”
YEREL HABERLER Define avcısının ‘yerli turist’ sitemi Sahilde sadece ...
Ağustos ayında toplayıp pekmezi için havanın soğumasını bekliyorlar Şifa kaynağı keçiboynuzu pekmezi kadınların geçim kaynağı oldu 60 kilogram keçiboynuzundan 20 kilogram pekmez çıkartıp kilosunu 50 liradan satıyorlar Akseki’de keçiboynuzu pekmezi yapımına başlandı
YEREL HABERLER Ağustos ayında toplayıp pekmezi için havanın ...
Başkan Böcek’in genel seyri iyiye gidiyor
YEREL HABERLER Başkan Böcek’in genel seyri iyiye gidiyor
Manavgat’ta Atatürk meşaleli karanfilli saygı duruşuyla anılacak
YEREL HABERLER Manavgat’ta Atatürk meşaleli karanfilli saygı ...
Muratpaşa’dan uluslararası proje
YEREL HABERLER Muratpaşa’dan uluslararası proje
Ligin tek namağlup takımı Aytemiz Alanyapor, liderliği geri aldı
YEREL HABERLER Ligin tek namağlup takımı Aytemiz Alanyapor, ...
Teomanpaşa Mahallesi’ne 5 derslikli anaokul yapılıyor
YEREL HABERLER Teomanpaşa Mahallesi’ne 5 derslikli anaokul yapılıyor
Antalya’da kapalı semt pazarında endişelendiren görüntüler Semt pazarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı, vatandaşlar omuz omuza yürüdü
YEREL HABERLER Antalya’da kapalı semt pazarında endişelendiren ...
Manavgat’a modern Toptancı Hal Kompleksi
YEREL HABERLER Manavgat’a modern Toptancı Hal Kompleksi
Koronavirüs nedeniyle bir araya gelemeyen aşıklar Türkiye'de buluştu
YEREL HABERLER Koronavirüs nedeniyle bir araya gelemeyen aşıklar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X