Covid19 tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan AÜ Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Ender Terzioğlu, "Bugün itibariyle hekimlerimizin kararıyla yataklı servisimize alınması uygun görülmüştür. Başkanımızın tedavisi aynı ciddiyetle devam edecek olup, tamamen risk ortadan kalkmamıştır" ifadelerini kullandı.

Başhekim Prof. Dr. Mustafa Ender Terzioğlu yaptığı açıklamada, "Hepinizin bildiği başkanımız Muhittin Böcek bize gelişinin 46. gününde, doktorların kararıyla yoğun bakımdaki tedavisinin tamamlayıp bugün artık yataklı servisimize alınacak. Hepinizin de süreci yakından takip ederek bildiğiniz gibi, başkanımızın Covid19 enfeksiyonuna yakalandıktan sonra ciddi sağlık sorunu oluşmuştur. Çoklu organ tutumu ve özellikle akciğer tutumu nedeniyle entübe edilmiş ve yoğun bakımda bir süre takip edilmiş, durumunun daha da ciddileşmesi ve sağlık bakanımızın da ricasıyla hastanemizce tedavi altına alınmıştır. İlk günümüzde akciğerlerindeki ağır hasar nedeniyle ecmo cihazı takılmıştır ve 17 gün süreyle ecmo cihazıyla takip edilmiştir. Daha sonra cihazdan ayrılmış ve bir süre daha yoğun bakımda devam etmiştir. Bu süreç içerisinde başkanımızda değişik zamanlarda gelişen ciddi enfeksiyonlar ve diğer problemlerde hekimlerimizin çabalarıyla büyük ölçüde tedavi edilmiş ve bugün itibariyle hekimlerimizin kararıyla ev tipi ventilatör desteğiyle yataklı servisimize alınması uygun görülmüştür. Başkanımızın tedavisi aynı ciddiyetle devam edecek olup, tamamen risk ortadan kalkmamıştır. Yakın takip ve tedavi süreci devam edecektir. Umudumuz en kısa sürede başkanımızın tam şifa ile sağlığına kavuşmasıdır" ifadelerini kullandı.



63 gündür yoğun bakımdaydı

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Covid19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül’de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

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