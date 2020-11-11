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Döşemealtı’nda ‘Bir Kurtuluş Hikayesi’ izleyiciyle buluştu

İHA

Döşemealtı’nda ‘Bir Kurtuluş Hikayesi’ izleyiciyle buluştu

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’nci yılı anma etkinlikleri kapsamında Döşemealtı Halk oyunları Amatör Tiyatro grubu, “Mustafa Kemal, Bir Kurtuluş Savaşı Hikayesi” isimli oyunuyla izleyiciyle buluştu.
Döşemealtı Belediyesi’nin destekleriyle Yeşilpark Kültür Merkezinde sahnelenen ve tamamı ilçede yaşayan amatör oyunculardan oluşan topluluğun performansı beğeni topladı. oyuna, Döşemealtı Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özdemir, Bülent Yörük, Mehmet Duman, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, CHP Kadın Kolları İl Başkanı Nilüfer Deveci, CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Reşit Doğan, CHP Kepez İlçe Başkanı Önder Kurnaz, Döşemealtı İlçe Kadın Kolları Başkanı Aycan Özbey, Gençlik Kolları Başkanı Halil Küçüktekin, Belediye Meclis üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Başkanı Bayar oyunun ardından sahneye çıkarak yönetmen Mehmet Eracar ve tüm oyuncuları tebrik ederek, başarılar diledi.
Yönetmen Mehmet Eracar, “Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öğrencilik, gençlik dönemi ile askeri dehası ve Kurtuluş Savaşı serüvenini anlattığımız oyun için 2 ay süren bir çalışmamız oldu. Tamamı amatör olan ve hiçbir oyunculuk deneyimi olmayan 14 pırıl pırıl arkadaşımız işlerinden ailelerinden arta kalan zamanda prova yapıp büyük bir özveri gösterdiler. Hepsini tek tek kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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