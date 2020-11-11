Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirince, kaza yaptı

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da direksiyonda epilepsi nöbeti geçiren Hüseyin Otçu'nun (56) kullandığı otomobil, önce bir otomobile, ardından da kaldırıma çarptı. Kazada yaralanan Otçu, hastaneye götürüldü.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Anafartalar Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Hüseyin Otçu´nun kullandığı 07 ES 157 plakalı otomobil, önündeki otomobile çarptı, ardından da karşı şeride geçip, kaldırıma çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis, otomobilde sıkışan Hüseyin Otçu´yu çıkardı. Sağlık ekiplerine müdahale sırasında epilepsi nöbeti geçirdiğini söyleyen Hüseyin Otçu, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-11-11 15:03:07



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