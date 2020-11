Antalya'da 3 kişinin öldüğü kaza sonrası cenazeler teslim alındı 2 kişinin cenazesi Sinop'a gönderildi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi Sinop'a gönderildi. Can Çalışkan ile Sezer Karadeniz’in cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Feci kaza dün gece meydana geldi. Korkuteli istikametinden Antalya istikametine giden Can Çalışkan idaresindeki 20 UE 234 plakalı otomobil, Yazır Mahallesi'nde şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen U.Ç. idaresindeki 07 AHK 721 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Can Çalışkan (20), Melahat Şahin (19) ve Sezer Karadeniz (25) olay yerinde yaşamını yitirirken, hafif ticari araç içinde bulunan Fırat Kubuz (19) ile araç sürücüsü U.Ç. (22) yaralandı.

Kazanın ardından Can Çalışkan ile Sezer Karadeniz’in cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Melahat Şahin’in cenazesi ise otopsinin ardından Kargalık Mahallesi'nde defnedildi.

