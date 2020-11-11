CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Antalya'ya geliyor Başkan Böcek'i ziyaret edip turizm temsilcileri ve muhtarlarla görüşecek

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Kasım Cuma günü Antalya’ya gelecek.

Covid19 nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi görmekte olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret edecek olan Kılıçdaroğlu, ardından basına kapalı olarak gerçekleşecek programlarında, Kepez’deki muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek. Antalyalı turizmcilerle de görüşerek turizmde yaşanan sorunlar ve turizmcilerin beklentileri hakkında değerlendirme yapacak olan Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin, pandemi koşulları nedeniyle kısıtlı katılımla gerçekleşeceği bildirildi.

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