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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bisikletiyle yoldan geçerken tonlarca demirin altında kaldı

İHA

Bisikletiyle yoldan geçerken tonlarca demirin altında kaldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir işyerinde tonlarca ağırlıktaki istif halindeki demir profiller henüz bilinmeyen nedenle devrildi. O sırada bisikletiyle yoldan geçerken demirlerin altında bir kişi uzun uğraşlar sonunda kurtarıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Alanya Sanayi Sitesi’ndeki Muhammed Müftüoğlu Caddesi üzerindeki demir atölyesinde meydana geldi. İşyerinde istif halinde olan tonlarca ağırlıktaki demir profiller henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Devrilen demirler kepengi kırarak yola savruldu. O sırada bisikletiyle yoldan geçen Ahmet Besili (59) demirlerin altında kaldı. Park halindeki 07 AIU 273 plakalı otomobil ve çöp konteynırı devrilen demirleri tutması Besili’nin ezilmesini önledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ayağı demire sıkışan Besili’yi uzun uğraşlar sonunda kurtardı.

Kalabalık şaşkın gözlerle izledi
Toplan kalabalık olan biteni şaşkın gözlerle izlerken, bazıları ise cep telefonu kamerasına kaydetti. Sağlık ekipleri yaralı Besili’yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan talihsiz adamın sol ayağının kırık olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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