Fraport TAV Antalyaspor´da Ersun Yanal ilk antrenmanına çıktı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)FRAPORT TAV Antalyaspor´un teknik direktörlük görevine getirdiği Ersun Yanal, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor´un bugün 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı Ersun Yanal, takımla ilk antrenmanına gerçekleştirdi. Ersun Yanal, bu akşam kulüp tesislerinde yapılan çalışmada takımın başında yer aldı.DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2020-11-11 19:47:08
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