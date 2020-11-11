Alanyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

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Burcu MUTLU / ALANYA(Antalya), (DHA) Aytemiz Alanyaspor, ligin 9´uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün başladı.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig´in 9´uncu haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Akdeniz derbisinin hazırlıklarına bu akşam Cengiz Aydoğan Tesisleri´nde yapılan idmanla başlayan turuncu-yeşilli takımda, milli takıma giden Georgios Tzavellas, Manolis Siopis, Tasos Bakasetas, Berkan Kutlu ve Efecan Karaca yer almazken, Babacar takımdan ayrı koşu yaptı. Antrenmana toplu halde koşu ve koordineli ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, pas çalışmasıyla devam etti. İdman dar alanda üçlü turnuvayla sona erdi.

Alanyaspor çalışmalarını yarın yapacağı idmanla devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2020-11-11 23:33:55



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