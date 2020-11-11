Devrilen demir profillerin altında kalan hurdacı yaşamını yitirdi (2)

KURTARILAMADI
Antalya'nın Alanya ilçesinde, demir deposundaki profillerin kayarak devrilmesi sonucu yıkılan kepenklerin altında kalarak yaralanan bisikletli hurdacı Ahmet Besili, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2020-11-11 23:42:58
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