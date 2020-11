150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidebilir

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)KESME çiçek sektörünün pik dönemi olan ve Antalya'dan milyonlarca dal karanfilin ihraç edildiği Noel yaklaşırken, bazı Avrupa ülkelerinde kısıtlamaların başlaması ihracatçıları endişelendirdi. Sektör temsilcileri, Avrupa ülkelerinin koronavirüs tedbirleriyle karantina ilan etmeleriyle ihracatta 30 milyon dolar zarar edilebileceğini, 150 milyon dal karanfilin çöpe gidebileceğini belirtti.

Kesme çiçek sektörünün başkenti Antalya'dan her yıl milyonlarca dal çiçek dünyanın farklı noktalarına ihraç ediliyor. Koronavirüs süreciyle birlikte bir süre duran çiçek ihracatı, haziran ayıyla birlikte tekrar hareketlendi. Diğer ülkelerin ekim yapmaması nedeniyle üreticiler talebe yetişemez oldu. Üretici zarar ettiği süreci hızla kapatıp, yıl sonu hedeflerine yaklaştı. Kesme çiçek ihracatının pik yaptığı dönem olan ve her yıl Avrupa'ya milyonlarca dal çiçeğin ihraç edildiği Noel için bu yıl gergin bekleyiş hakim oldu. Özellikle ihracat payının büyük bölümünü oluşturan İngiltere'nin 5 Kasım'dan itibaren ülke içerisinde koronavirüse karşı kısıtlama getirecek olmasıyla kesme çiçek ihracatında düşüş yaşanması bekleniyor. Avrupa ülkelerinin sınırlarını kapatması ve kısıtlama getirmesinin sektöre 30 milyon dolara mal olacağı ve elde kalacak 150 milyon dal çiçeğin çöpe gidebileceği belirtildi.

'İNGİLTERE EN ÖNEMLİ PAZARIMIZ'

Sezona umutla başladıklarını, ancak kısıtlamalardan dolayı endişe duyduklarını belirten Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Kesme Çiçek İhracatçı Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, "İlk olarak Fransa sınırlarını kapattı. Şu anda Fransa'ya gıda dışında hiçbir ürünün girişine müsaade etmiyorlar. Fransa'ya da özellikle bizim Hollanda'ya gönderdiğimiz çiçeklerin satışı oluyordu. Bununla birlikte İngiltere de 5 Kasım itibarıyla 1 aylık karantina süreci başlattı. İngiltere en önemli pazarımızdı. Şu an için oraya Türkiye'den ve Hollanda üzerinden satışımız devam ediyor ama insanlar dışarı çıkmadığı ve sosyal aktiviteler azaldığı için orada da bir azalma söz konusu. İsviçre ve Avusturya'nın da böyle kararlar alması bekleniyor. Pandeminin olumsuz yönde ilerlemesi bizleri endişeye sevk ediyor" dedi.

'2030 MİLYON DOLAR KAYBIMIZ OLABİLİR'

Mart ayında yaşanan krizin tekrarlanacağı endişesi duyduklarını söyleyen Yılmaz, "Sektörümüz için en önemli dönemdeyiz, yılbaşı sevkiyatları bu ayda başlıyordu. Böyle giderse mart ayında yaşadığımız krizi tekrar yaşayacağız diye endişemiz var. Kapılar kapanırsa veya bu ülkelere satışımız azalırsa sektör ciddi etkilenir. En az bu yıl için 20-30 milyon dolar kayıp olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

'YA ÇÖP OLACAK YA ÇÖP FİYATINA SATILACAK'

Elde kalan çiçeklerin iç pazarda değerlendirilemeyeceğini söyleyen Yılmaz, "İtalya, İspanya, Kenya gibi ülkelerin yaşadığı sıkıntılardan dolayı talepler bize yönelmişti. Bu olumsuzluk devam eder veya düşündüğümüzden daha büyük boyuta gelirse 150 milyon dallık kaybımız olacak. Bu miktardaki çiçeği iç pazarda değerlendirme şansımız yok. Eğer olumsuzluk devam ederse bu çiçekler çöp olacak ya da iç pazarda çöp fiyatına satmak zorunda kalacağız" dedi.

'BEKLENTİMİZ 100 MİLYON DALDI'

Kesme çiçek üreticisi Mustafa Dokuyucu, geçen sene 70 milyon dal karanfil ihracatı yaptıklarını söyledi. Dokuyucu, "Ağırlıklı olarak kesme çiçek ihracatı yapıyoruz. Covid-19'la birlikte oluşan belirsizlikle birlikte ihracatımız durma noktasına geldi. Ancak karanfil Avrupa'da tercih edilen bir çiçek olduğu için 1-2 haftalık sıkıntılı periyottan sonra tekrar ihracata kaldığımız yerden devam ettik. Geçen sene 70 milyon dala yakın karanfil ihracatı yaptık. Bu seneki beklentimiz 100 milyondu ancak yine 70 milyon civarlarında kalacak gibi duruyor. İngiltere'de kısıtlamanın olması doğal olarak ihracatımızı azaltıyor" diye konuştu.

'SATIŞIMIZ OLUMLU DA ETKİLENEBİLİR'

Karanfilin ucuz bir çiçek olduğunu, insanların da ucuza yönelmesiyle satışların artabileceğini belirten Dokuyucu, "Şu an yılbaşına yaklaşıyoruz. Bu dönemi ihracatta pik dönem olarak tabir ediyoruz. Özel siparişlerimiz geliyor. Ancak müşterilerde de tedirgin bekleyiş var. Ağırlıklı olarak İngiltere, Hollanda ve Almanya ile çalışıyoruz. Fransa'ya da dolaylı yoldan ürünlerimiz gidiyor. Fransa'nın giriş çıkışları kapatması bizi etkiledi. Karanfil dünyada ucuz çiçek kategorisine giriyor. Avrupalı insan çabuk tepki gösterip ucuza yönelir. İnsanların ucuza yönelmesi karanfil satışlarını artırabilir. Böyle bir durumda olumlu da etkilenebilir" dedi.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

