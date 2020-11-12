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Sevgili cinayetine müebbet istemi

DHA

Sevgili cinayetine müebbet istemi


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 'Alkollüydük düştü' dediği sevgilisi Hatice Şimşek'i (30) vahşice döverek öldürdüğü ortaya çıkan Gökhan Ç.'nin (31), ömür boyu hapsi istendi. İddianamede, Şimşek'in yüzüne ve başına tokat, yumruk ve sert cisimle defalarca vurulduğu kaydedildi.
Olay, 3 Ağustos günü saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi 798 Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı apartmanın giriş katında oturan Gökhan Ç., polisi arayarak birlikte yaşadığı sevgilisi Hatice Şimşek'in hareketsiz yattığını söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi.
SORGUDA İTİRAF ETTİ
Polis şüpheli görülen ölümün ardından 11 suç kaydı olan Gökhan Ç. ile olay gecesi aynı evde olan kardeşi Ümran Ç. ve Ümran Ç.'nin sevgilisi S.A.'yı gözaltına aldı. İlk ifadesinde polise, "Alkollüydük, düştü" diyen Gökhan Ç., emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Gökhan Ç., "Alkollüydük. Gece kavga ettik, dövdüm. Uyandığımda hareketsiz yattığını ve öldüğünü fark ettim. Bir yakınımı aradım. Ondan sonra da polisi aradım" dedi.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, S.A. ise savcılıktaki ifadesinin ardından, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ümran Ç., tutukluluğa yaptığı itirazdan bir hafta sonra tahliye edildi.
YÜZÜNE VE KAFASINA TOKAT, YUMRUK
Sanıklar hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi. 2 yıl önce bir düğünde tanışıp, 2 ay sonra sevgili olan Hatice Şimşek ile Gökhan Ç.'nin aynı evde yaşadıklarına ve sık sık kavga ettiklerine vurgu yapılan iddianamede, Gökhan Ç.'nin maktulü sık sık dövdüğü kaydedildi. Şimşek'in korkması nedeniyle Gökhan Ç.'yi şikayet edemediğine dikkat çekilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:
"Gökhan Ç., kardeşi Ümran Ç. ve sevgilisi S.A., Kaleiçi mevkiinde birlikte alkol almıştır. Burada maktul ile Gökhan Ç. arasında tartışma çıkmış ve maktul ısrarla eve gitmek istemesine rağmen üç şüpheli kendisine engel olmuştur. S.A.'ın aracıyla olayın meydana geldiği mahalleye gelindiğinde maktul araçtan inmek istemiş ve tek başına eve gitmesine engel olunmuştur. Maktul ve üç şüpheli araçla bir süre gezdikten sonra Gökhan Ç., kardeşinin de yardımıyla Hatice Şimşek'i yaşadığı eve götürmüştür. Ancak öncesinde Gökhan Ç. maktulü iki şüphelinin gözü önünde darbetmiştir. Defalarca kez maktulün yüzüne ve kafasına tokat, yumruk vurulmuştur. Maktul evde de uzunca bir süre darbedilmiştir. Seslerden rahatsız olan komşular polisi de aramıştır. Şüpheli Ümran Ç., maktul darbedilip etkisiz hale getirildikten sonra balkona çıkıp sigara içmiştir. Bu husus görgü tanıklarınca da ifade edilmiştir."
'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENDİ
Hatice Şimşek'in ev içinde Gökhan Ç. tarafından yoğun şiddete maruz kaldığı, başına sert cisimlerle vurulduğu, cam şişe ve kavanozların parçalandığı, şüpheli Ümran Ç.'nin de bu sırada ağabeyi Gökhan Ç.'nin yanında olduğuna vurgu yapılan iddianamede şu ifadeler yer aldı:
"Ümran Ç. ağabeyine engel olmak bir yana, maktulün darbedilip bu şekilde öldürülmesine seyirci kalmıştır. Maktulün alıkonulup bu şekilde öldürülmesi konusunda şüpheli Gökhan Ç.'ye yardım eden olarak sorumlu tutulması gerekir. Zira alkolün etkisi ile kendisinin de olay sırasında agresif olduğu ve ifadesinde maktule vurup vurmadığını hatırlamadığını beyan etmiştir. Gökhan Ç.'nin maktulü bilerek ve isteyerek uzunca bir süre darbederek öldürmekten dolayı 'kasten öldürme' suçundan sorumlu tutulması gerekir. Diğer iki şüphelinin de alıkoyma suçunu işledikleri anlaşılmıştır."
Adli Tıp Kurumu raporunda ise kişinin ölümünün, genel beden ve künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu meydana geldiği belirtildi.
Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-11-12 08:36:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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