(ÖZEL) Rizespor Sportif Direktörü Bal: Taraftarımıza kupa hediye etmek istiyoruz 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Rizespor Sportif Direktörü Bal: Taraftarımıza kupa hediye etmek istiyoruz 

DHA

(ÖZEL) Rizespor Sportif Direktörü Bal: Taraftarımıza kupa hediye etmek istiyoruz 


"Hedefimiz Avrupa"  
"Devre arası 1-2 transfer yapabiliriz"  
"Şampiyonluk yarışı zor geçecek" 
"Taraftarımıza kupa hediye etmek istiyoruz" "Remy'nin de Skoda'nın gol primleri var" 
"Remy'nin gol krallığında güçlü rakipleri var" 
"Remy'nin transferi öncesinde Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile de konuştuk" 
"Başkanımız Hasan Kartal ve başkan yardımcımız Ali Zeki Saruhan'ın büyük destekleri oldu" 
"Taraftarımıza iyi bir Rizespor izlettirmek istedik" 
"Tomas hoca doğru karar" 
      
İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN /  ANTALYA, (DHA) 
 
Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, takımın Antalya kampında Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtladı. Bal, "Hem ligde, hem de kupada iddialı olmak istiyoruz. Özellikle taraftarımıza bir kupa hediye etmek istiyoruz" dedi.   
"İDDİALI BİR RİZESPOR İZLETECEĞİZ" 
Taraftarlarına bir kupa hediye etmek istediklerini dile getiren Bal, "Bu sezonki hedeflerimiz çok yüksek ve güçlü bir kadro kurduk. Her bölgede alternatifli bir kadro kurduk. Hem ligde, hem de kupada iddialı olmak istiyoruz. Özellikle taraftarımıza bir kupa hediye etmek istiyoruz. Ligde oynayacağımız Hatayspor maçından sonra kupa maçına çıkacağız. İnşallah orada da hedefimize ulaşırız. Bu sezon iddialı bir Rizespor izleteceğiz" ifadelerini kullandı.
"TOMAS HOCA DOĞRU BİR KARAR" 
Takımın teknik direktör Tomas'a emanet edilmesini de değerlendiren Bal, "Tomas hoca geçen sezonun son iki maçında görev yapmaya başladı. Takımdaki enerjiyi üst seviyeye çıkardı. Başkanımız ve yönetim kurulumuz da devam kararı aldı. Tomas Türkiye'de futbol oynamış, iki büyük takımda şampiyonluk kazanmış birisi. Okan Buruk'un ekibinde yer aldığı için bizde de çalışmış birisi. Uyumumuz çok iyi. Rizespor'da çok sevilen bir isim. Doğru bir karar verdiğimizi düşünüyoruz, sonuç da ortada" diye konuştu.
"TARAFTARA İYİ BİR RİZESPOR İZLETTİRMEK İSTEDİK" 
Koronavirüs nedeniyle taraftarsız oynanan maçlarla ilgili olarak da Yılmaz Bal, "Taraftarlardan yoksun sahaya çıkmak bizleri üzüyor. Rizespor'u izleyen taraftarlar, iyi bir Rizespor'a sahip olsun istedik. Ekranları başında takımlarını izlerken gurur duysunlar istedik. Başkanımız Hasan Kartal'ın ve başkan yardımcımız Ali Zeki Saruhan'ın büyük destekleri oldu. Bizim arkamızda durdular ve hocamızla bize büyük destek sağladılar. Sonuç olarak da iyi bir takım kurduk" şeklinde konuştu.   
"REMY'NİN TRANSFERİ ÖNCESİNDE ZEKİ ÇELİK VE YUSUF YAZICI İLE KONUŞTUK" 
Takımın Fransız golcüsü Remy'nin çok iyi bir profesyonel olduğuna vurgu yapan Sportif Direktör Bal, "Remy'i çok istedik. İstanbul takımlarıyla ismi geçti, başka takımlarla da ismi geçti. Sivasspor ile görüştü. Belli bir aşamaya geldiler ama sonrasında neler oldu bilmiyorum. Sonrasında da bize nasip oldu. Kolay transfer olmadı. Fransa'da Remy ile birlikte forma giyen Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile de konuştuk. Remy kendisini takıma ait hisseden çok profesyonel bir oyuncu. Remy'nin transferiyle diğer transferlerimiz de daha kolay oldu. Takıma bir hava getirdi" ifadelerini kullandı.
"REMY'NİN GOL KRALLIĞI YARIŞINDA GÜÇLÜ RAKİPLERİ VAR" 
Süper Lig'de 7 maçta 6 gol atma başarısı gösteren Fransız oyuncu Remy'nin performansı hakkında ise Bal, "Remy'nin gol krallığı yarışında güçlü rakipleri var. Bizde Skoda'da var geçen sezon ikinci yarıda geldi ve 10 gol atıp asistleriyle katkı verdi. Güçlü bir hücum hattımız var. Remy'nin gol kralı olmasını isterim. Remy'nin de Skoda'nın da gol primleri var. Hem ülkemizde hem de Avrupa'da santrfor bulmak çok zor. Remy ve Skoda ile birlikte Altınordu'dan transfer ettiğimiz Kemal Rüzgar'dan da çok şeyler bekliyoruz. Ara verdik. İnşallah ilk maçımızla birlikte çıkışımızı sürdürürüz" açıklamasında bulundu.  
"ŞAMPİYONLUK YARIŞI ZOR GEÇECEK" 
Ligdeki şampiyonluk yarışı için de Yılmaz Bal, "Şampiyonluk yarışı zor geçecek. Taraftar yok, taraftar baskısı yok. Takımını iyi hazırlayan, iyi motive olan ve 5 oyuncu değişikliğini iyi kullanabilen takımlar öne çıkacaktır. 4 takım küme düşecek, şampiyonluk isteyen takımlar var. Rize'de taraftar maçlara geliyordu ve stadyum doluyordu. Taraftarsız maçlar sadece bizim değil tüm takımların handikabı. Kısa sürede umarım bu virüs ortadan kalkar ve taraftarımızla buluşabiliriz. Remy gibi diğer transferlerimizi de izleme fırsatı bulurlar. Ekranları başında bizleri izleseler de mutlu olduklarını düşünüyorum" diye konuştu.   
"DEVRE ARASINDA 1-2 TRANSFER YAPABİLİRİZ" 
DHA'ya konuşan Yılmaz Bal, transfer çalışmalarına her zaman devam ettiklerini ve oyuncuları izlediklerini belirterek, "Transfer çalışmalarımız hiç bitmiyor. Şimdiden gelecek sezon için oyuncular izlemeye devam ediyoruz. İhtiyaç hissedersek, hocamız eksik bölgeler için rapor verirse devre arasında 1-2 transfer yapabiliriz" dedi.  
"HEDEFİMİZ AVRUPA" 
Rizespor taraftarına iyi bir oyun izlettirmek istediklerini söyleyen Bal, "Hedefimiz Avrupa. En kısa vadeli hedefimizi de Türkiye Kupası'nı kazanarak yapmak istiyoruz. Asıl hedefimiz Rizespor'u sevenleri mutlu etmek. Biz Okan Buruk döneminde Beşiktaş'a karşı 7 gol yedik ancak taraftarımız bizi alkışladı. İyi futbolu alkışlayan taraftarımıza bu oyunu yeniden izlettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.  
 
 GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
-Yılmaz Bal'ın açıklamaları 
-Yılmaz Bal'ın detay görüntüleri  
 
DHA-Spor Türkiye-Antalya İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN
2020-11-12 10:24:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Ekim'de, şirketlerin yüzde 22'sini kadın girişimciler kurdu
YEREL HABERLER Antalya'da Ekim'de, şirketlerin yüzde 22'sini kadın ...
Antalya’da tacizci öğretmene rekor ceza: 621 yıl UCİM Başkanı Saadet Özkan: "Kötülüğün vücut bulmuş hali şu anda hepimizden uzakta"
YEREL HABERLER Antalya’da tacizci öğretmene rekor ceza: 621 yıl UCİM ...
OSB Başkanı Ali Bahar, ANTİAD’ı konuk etti
YEREL HABERLER OSB Başkanı Ali Bahar, ANTİAD’ı konuk etti
Muratpaşa’da konteynerler yenileniyor
YEREL HABERLER Muratpaşa’da konteynerler yenileniyor
Antalya’da ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Antalya’da ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ...
Sevgili cinayetine müebbet istemi
YEREL HABERLER Sevgili cinayetine müebbet istemi
150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidebilir
YEREL HABERLER 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidebilir
Keçiboynuzu üretim alanı artıyor
YEREL HABERLER Keçiboynuzu üretim alanı artıyor
Makas atan otomobil ağaca çarparak ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Makas atan otomobil ağaca çarparak ortadan ikiye ...
Devrilen demir profillerin altında kalan hurdacı yaşamını yitirdi (2)
YEREL HABERLER Devrilen demir profillerin altında kalan hurdacı ...
Alanyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Alanyaspor 5 eksikle çalıştı
YEREL HABERLER Alanyaspor 5 eksikle çalıştı
Alanya’da zehir tacirleri yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Alanya’da zehir tacirleri yakayı ele verdi
Sahildeki boş otelde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Sahildeki boş otelde çıkan yangın büyümeden ...
Bisikletiyle yoldan geçerken tonlarca demirin altında kaldı Bisikletiyle bir işyerinin önünden geçtiği sırada devrilen tonlarca ağırlıktaki demir profilin altında kalan adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bisikletiyle yoldan geçerken tonlarca demirin altında ...
Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden firar edip yakalanan hükümlü odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden firar edip ...
Alanya’da 4 yıldızlı otelde yangın
YEREL HABERLER Alanya’da 4 yıldızlı otelde yangın
Ersun Yanal, Antalyaspor ile ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER Ersun Yanal, Antalyaspor ile ilk antrenmanına çıktı
Fraport TAV Antalyaspor´da Ersun Yanal ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor´da Ersun Yanal ilk ...
İstismarcı öğretmene tarihi ceza: 621 yıl hapis/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER İstismarcı öğretmene tarihi ceza: 621 yıl hapis/ Ek ...
İstismarcı öğretmene tarihi ceza: 621 yıl hapis
YEREL HABERLER İstismarcı öğretmene tarihi ceza: 621 yıl hapis
Devrilen demir profillerin altında kalan hurdacı, yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen demir profillerin altında kalan hurdacı, ...
Bisikletiyle yoldan geçerken tonlarca demirin altında kaldı
YEREL HABERLER Bisikletiyle yoldan geçerken tonlarca demirin altında ...
Semt pazarında balıkçılar arasında silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Semt pazarında balıkçılar arasında silahlı kavga: 1 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X