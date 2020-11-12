Maske ve mesafenin unutulduğu düğün görüntüleri tepki çekti



Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki bir düğünde, gelin ve damadın da aralarında bulunduğu bazı kişilerin müzik eşliğinde maske takmadan ve sosyal mesafeye uymadan eğlendiği anların görüntüleri tepki çekti.

Türkiye'de koronavirüs vakalarında son günlerde büyük artış yaşanırken, yapılan çağrılara ve alınan tüm önlemlere karşın bazı vatandaşlar kurallara uymuyor. İçişleri Bakanlığı, son olarak dün gece 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile cadde ve sokakta sigara içmeyi dahi yasakladı, düğünleri sadece 1 saat ile sınırlandırdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde açık alanda yapılan bir düğünde ses, müzik sistemi kurulurken gelin ile damat pistte konuklarla göbek attı. Gelin ve damadın da aralarında bulunduğu bazı kişilerin maske takmadığı ve sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

Bir davetlinin cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip paylaştığı düğünden görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2020-11-12 10:44:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.