Kepez glütensiz ekmek üretimine hazırlanıyor

Kepez Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın SOGEP proje destek programı kanalıyla glütensiz ekmek üretimine hazırlanıyor. Projeye başvuru için belediye meclisinden yetki alındı. Projenin onaylanması halinde Kepez Belediyesi, kendi tesisinde glütensiz ekmek üretimi yapacak.

Kepez Belediyesi, glütensiz gıda üretimini de, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu amaçla Kepez Belediyesi Glütensiz Ekmek Üretimi Projesi hazırlandı.

Kepez ilçesinde sağlıklı beslenme bilincini artırmaya yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan projenin gerçekleştirilmesi için Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından yürütülen SOGEP destek programına başvuru yapılacak.

Başvurunun yapıla bilmesi için de Kepez Belediye Meclisi’nden yetki talep edildi. Kepez Belediye Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantısında konu görüşülerek, karara bağlandı. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, ‘SOGEP destek programına başvuru yapılmasıyla ilgili gerekli işlemleri yürütmek için Belediye Başkanına yetki verilmesi uygundur’ raporu, mecliste oy birliği ile kabul edildi.

“Kepez’de 7 gün glütensiz ekmek satışı var”

Desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Hakan Tütüncü, "Glütensiz beslenme, öncelikle çölyak hastalarının en önemli ihtiyaçlarından birisi. Son zamanlarda glütensiz beslenme sağlığını düşünen herkes tarafından takip edilen bir beslenme şekline dönüşmeye başladı. Bu da sevindirici bir gelişme. Kepez Belediyesi olarak son 1 yılda belediyemizin bazı tesislerinde 7 gün glütensiz ekmek satışları yapıyoruz. Glütensiz ekmeğin özel bir üretim şekli ve özel bir üretim tesisi var. Dolayısıyla glütenli gıdaları, diğer ürünleri ürettiğiniz tesiste üretemiyorsunuz. Hem sattığımız hem de sosyal yardımlaşma kapsamında dağıttığımız glütensiz ekmeği il dışından tedarik ediyoruz. Bu da biraz maliyetli oluyor. Taze, maliyeti düşük ve bol miktarda glütensiz gıdalar üretmek amacıyla bir proje geliştirdik. Bu projeyi de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın SOGEP hibe destek programı kanalıyla yapmayı düşündük. Bu amaçla meclisimizden aldığımız yetki ile BAKA tarafından yürütülen SOGEP destek programına başvurumuzu yapacağız. Projemizin onaylanması halinde de Kepez Belediyesi’nin glütensiz gıda üreteceği bir tesisi olacak" ifadelerini kullandı.

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