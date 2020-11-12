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Antalya'da 'fıstık' gibi işe rağbet artıyor Örtü altı üretimi bırakıp 100 dekar alanda yer fıstığı üretimine geçti, 50 ton ürün aldı Antalya’da yer fıstığı hasadı başladı Verimi artarken, ürün kaybının azaldığı modern tarım yöntemleri kullanıldı

İHA

Antalya'da 'fıstık' gibi işe rağbet artıyor Örtü altı üretimi bırakıp 100 dekar alanda yer fıstığı üretimine geçti, 50 ton ürün aldı Antalya’da yer fıstığı hasadı başladı Verimi artarken, ürün kaybının azaldığı modern tarım yöntemleri kullanıldı

Antalya’nın Aksu ilçesinde gerçekleşen fıstık hasadında bir ilk yaşandı. Örtü altı üretimi bırakıp 100 dönüm alan üzerinde yetiştirdiği yer fıstığında modern tarım yöntemleri kullanan çiftçi, hem verimi artırtırdı hem de hasatta kullandığı son teknoloji tarım makineleriyle ürün kaybını en aza indirdi.
Daha önce örtü altı yetiştiriciliği yapan çiftçi Çağatay Çalışır, bu yıl yer fıstığı üretimine geçti. Yer fıstığı üretimi için Kurşunlu Mahallesi’nde 100 dönümlük arazi kiralayan genç çiftçi, uyguladığı modern tarım yöntemleriyle verim ve kalitesini arttırdı. Geleneksel üretim metotlarıyla 100 dönümlük araziden 35 ton civarında yer fıstığı alınabileceğini ifade eden Çalışır, modern tarım yöntemleriyle elde ettikleri ürünün yaklaşık 50 ton olduğunu söyledi. Modern tarım uygulamasıyla Aksu’da bir ilke imza atan Çalışır, fıstıkları topraktan çıkaran ve kurumaları için ters çeviren makineyle gerçekleştirdiği hasat çalışmasında da ürün kaybını en aza indirdi.

“Hedef dünyaya açılmak”
İlk kez yer fıstığı üretimi gerçekleştirdiğini belirten Çalışır, “Haziran ayında 100 dönüm alana ilk tohumumuzu attık. 5 aylık süreç sonucunda şu an itibariyle hasadımıza başladık. Yaptığımız ilk hasadın verimli olduğunu düşünüyoruz. Bu yıl deneme amaçlı bir üretim gerçekleştirdik, ilerleyen yıllarda ekim alanlarımızı daha da genişletmeyi hedefliyoruz. Şu an iç pazara satış yapacağız ancak ilerleyen yıllardaki hedefimiz, dış pazara açılarak ülkemize ekonomik manada daha fazla katkı koymak” dedi.

Modern tarım uygulamaları
Yer fıstığı üretiminde modern tarım uygulamalarının önemli olduğuna işaret eden Çalışır, “Yer fıstığı üretimi maliyetli. Maliyete göre kazancı da oldukça bereketli. Uygun arazi, doğru ekipman ve modern yöntemler birleşince masrafını kurtaran, kazanç sağlayan bir üretim haline dönüşüyor. Bu bölgede yağmurlama sulama sistemi bulunmuyordu. Bu sistemi kurduk ve yaptığımız modern tarım uygulamalarıyla kaliteli ürünler elde ettik. Ayrıca Aksu’da ilk kez fıstığı toprağın altından çıkararak kurumaya bırakan modern tarım makinesini de kullanmaya başladık” ifadelerini kullandı.

Fıstık üretimine yönelik öneriler
Yer fıstığının ihtiyaç duyduğu toprak ve ortaya çıkan verim konularında da bilgi veren Çalışır, “Yer fıstığı her toprakta yetişmiyor. Ürünün yetişeceği toprağın biraz kumlu, çakıllı olması gerekiyor. Yağmurlama sulama yer fıstığı üretiminde büyük verim artışı sağlarken kaliteyi de aynı doğrultuda arttırıyor. Talep edenler olursa kendilerine yer fıstığı üretimi konusunda seve seve yardımcı olurum. Doğru alanlarda, doğru üretim metotları kullanılırsa üreticiye ekonomik olarak büyük fayda sağlayan bir ürün” şeklinde konuştu.

Alternatif ürün vurgusu
Üretim sahasında incelemelerde bulunan Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü İhsan İnal, ise şu değerlendirmeler de bulundu. İlçede 200 bin dekar alanda üretim yapıldığına dikkat çeken İnal, “Ülkemizin ve kentimizin önemli örtü altı sebze üretim merkezlerinden bir tanesiyiz. Bu manada 400 bin ton domates üretimimiz gerçekleşmekte. Bunların yanı sıra alternatif ürünlere yönelmek zorundayız ve yer fıstığı bunlardan birisi. Yer fıstığı üretimi ilçemizde yeni yeni gelişiyor ve ekili alan 500 dekar civarına ulaştı. Genç bir çiftçimizin hasadına katıldık. Kendisine bol ürün, bol hasat diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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