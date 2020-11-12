Fraport TAV Antalyaspor çıkış yakalamak istiyor

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Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ligde 5 haftadır süren 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor.

Fraport TAV Antalyaspor, yeni teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde hazırlıklara başladı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen kırmızı beyazlılarda hedef, 5 haftadır süren 3 puan hasretine son vermek. Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ligde ilk maçına 22 Kasım Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile çıkacak. Süper Lig'de kenti temsil eden iki takımın karşılaşması, Antalya'da oynanacak.

Fraport TAV Antalyaspor daha sonra Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü eleme turunda Pendikspor ile karşılaşacak. Antalya Stadyumu'nda 25 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak maçta kırmızı beyazlılar rakibini yenerek kupadaki yoluna devam etmeyi istiyor. Fraport TAV Antalyaspor ligin 10'uncu haftasında deplasmanda 29 Kasım'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 6 Aralık'ta da sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2020-11-12 13:00:01



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