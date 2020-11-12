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Antalya polisinden 'sigara' ve 'maske' uyarısı

DHA

Antalya polisinden 'sigara' ve 'maske' uyarısı


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da polis ekipleri, yaya yoğunluğunun olduğu caddelerde sigara yasağı ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Konyaaltı Sahili'nde yürüyüş yapanları maske takmaları konusunda uyaran ekipler, restoran ve kafe işletmecilerinden müşterilere sigara içmenin yasaklandığına dair bilgi vermelerini istedi. 
Antalya'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 'Koronavirüs Ek Tedbirleri' konulu genelgesi kapsamında; kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar ve benzeri tüm alanlarda maske takma zorunluluğunun sağlanabilmesi için sigara içme yasağı getirildi. Sigara içilmesi nedeniyle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları ya da çenelerine indirdikleri belirtilerek, doğru kullanımı sağlamak için alındığı vurgulanan kararda, vatandaşın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar, meydan ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içenlere 3 bin 150 lira, 'Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.
UYARI ALINCA MASKEYİ DOĞRU TAKTILAR
Sigara içme yasağının uygulandığı Antalya'da polis ekipleri, kentin işlek yerlerinde denetim yaptı. Konyaaltı Sahili'nde yürüyüş yapanları maske takmaları konusunda uyaran ekipler, restoran ve kafe işletmecilerinden müşterilere sigara içmenin yasaklandığına dair sık sık bilgi vermelerini talep etti. Polisin denetimi sırasında bazı kişilerin maskeyi çenelerinin altına indirdikleri ya da kollarına taktıkları gözlendi. Polisin tek tek uyardığı kişiler, daha sonra maskelerini burnunu kapatacak şekilde taktı.
POLİSİ GÖRÜNCE SİGARAYI SAKLADILAR
Polis, kentte yaya yoğunluğunun en fazla olduğu Kazım Özalp Caddesi'nde de halkı uyardı. Maske takmayan kişilere uyarıda bulunan polis, sigara içenlere de yasak hakkında bilgi verdi. Polis, vatandaşa bugünden itibaren yaya yoğunluğu bulunan alanlarda sigara yasağının başladığını ve idari para cezası uygulanacağını söyledi. Bazı kişilerin ise polisi görünce maskesini takmaya veya sigarasını saklamaya çalıştığı gözlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2020-11-12 16:48:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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