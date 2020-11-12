Altınbeşik Mağarasına giden kaynak suları kirlenmeyecek İbradı’da 2. paket arıtma tesisi faaliyete geçti

İbradı İlçesi’nde merkeze hizmet eden paket arıtma tesisinin ardından Ormana Mahallesi’nde ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paket arıtma tesisi de faaliyete geçti. Alanında en modern teknoloji ile donanımlı tesis sayesinde kanalizasyon atık suyu çevre ve insan sağlığına zarar vermeden deşarj edilecek. Paket Arıtma Tesisi dünyaca ünlü Altınbeşik Mağarası’na giden kaynak sularının kirlenmesinin de önüne geçiyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, yaz aylarında gerçekleştirdiği yatırım ile İbradı’nın Ormana Mahallesi’nde 283 hanenin kanalizasyon bağlantısını gerçekleştirdi. Bağlantıların tamamlanmasının ardından kanalizasyon hattı devreye alındı. Ormana’da kanalizasyonun devreye girmesi ile birlikte atıkların sağlıklı ve kontrollü olarak yok edilebilmesi için önem taşıyan Atıksu Arıtma Tesisi sisteminin devreye alınması için harekete geçildi. İlçede bulunan ve en modern teknoloji ile donanımlı paket arıtma tesisi kısa zamanda çalışır hale getirilerek devreye alındı.



Atık su temiz suya dönüşüyor

Ormana Mahallesi’nin kanalizasyon atık suyu tam otomatik sistemle çalışan arıtma tesisine geliyor. Atık su burada bir dizi arıtma işleminden geçirilerek çevre ve insan sağlığına zarar vermeden temiz su olarak deşarj ediliyor. Günlük 400 m3 (400 ton) atıksu arıtma kapasitesi olan ve 2 bin 500 eşdeğer nüfusa hizmet eden paket arıtma tesisi sayesinde arıtılan kanalizasyon çıkış suyunda koliform bakteri sıfıra iniyor.

Membran üniteli paket arıtma tesisi sayesinde tarımsal sulamada kullanılabilecek su kalitesine sahip bir çıkış suyu elde ediliyor. Paket Arıtma Tesisi dünyaca ünlü Altınbeşik Mağarası’na giden kaynak sularının kirlenmesinin de önüne geçiyor.

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