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Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA) Fraport TAV Antalyasporlu futbolcular laktat testinden geçti.

Fraport TAV Antalyaspor takımı, Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Gloria Sport Arena'da laktat testinden geçti. Teknik direktör Ersun Yanal ve teknik ekibinin gözetimindeki testlerin bitiminde bir süre fitness salonunda ve koşu parkurunda çalışan futbolcuların, yarın da Gloria Sports Arena'da izokinetik testlerinden geçeceği belirtildi.DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2020-11-12 18:22:07



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