4 katlı binanın terasından demir parmaklıkların üzerine düştü



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)ANTALYA´da kız arkadaşı H.S.'nin evinin bulunduğu binanın terasına çıkan Nurullah Ünsal (26), bilinmeyen nedenle korkulukların üzerine düştü. Korkuluklardan 2'si Ünsal'ın beline saplandı. Demirlerin itfaiye ekiplerince kesilmesinin ardından Nurullah Ünsal hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 4 katlı apartmanda meydana geldi. Konyaaltı ilçesinde bir zincir marketin şubesinde çalışan Nurullah Ünsal, kendisi gibi markette çalışan kız arkadaşı H.S.'nin evinin bulunduğu apartmana gitti. H.S.'nin evde olmaması üzerine binanın terasında bir süre bekleyen Nurullah Ünsal, bilinmeyen nedenle binanın korkuluklarına düştü. Korkuluklardan 2'si Nurullah Ünsal´ın beline saplandı. Gürültü üzerine balkona çıkan apartman sakinleri, Ünsal´ı kan içinde görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince demirlerin kesilmesinin ardından sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Nurullah Ünsal, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-11-13 00:46:44



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