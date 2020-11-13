7 yaşındaki Miraç, 6 yaşındaki kardeşi İkra'ya can oldu



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)GAZİANTEP'te talasemi majör hastası İkra Budak (6), ağabeyi Miraç'tan (7) nakledilen ilik ile hayata tutundu.

Gaziantep'te yaşayan Canan (35) ve Mustafa Budak (39) çiftinin İlker (15), Mehmet (12), Miraç ve İkra adını verdikleri 4 çocuğu oldu. Anne Budak, doğumunun ardından İkra'nın ellerinde, ayaklarında ve yüzünde bazı değişiklikler fark etti. Anne, kızını çok sayıda hastaneye götürdü. İkra'ya talasemi majör teşhisi koyuldu. Aileye kızlarının nakil olması gerektiği söylendi. Bunun üzerine Budak ailesi, yakınlarının bulunduğu Antalya'ya yerleşti. Yapılan araştırmalar sonunda İkra'ya uyumlu ilik kardeşlerinden Miraç'ta bulundu. Miraç'tan İkra'ya ilik nakli yapıldı. Anne naklin ardından 2 ay süreyle kızıyla birlikte hastanede kaldı. Baba Mustafa Budak da evde diğer çocuklarıyla ilgilendi. İkra, geçtiğimiz günlerde taburcu edildi.

'İLK ZAMANLAR TEŞHİS KOYULAMADI'

Doğumun ardından ilk başlarda kızının hastalığını fark edemediğini söyleyen Canan Budak, "Gelişiminde yavaşlama olduğunu düşünmeye başladım. Doktora götürdüm ancak ilk zamanlar teşhis koyulamadı. Daha sonra onkoloji servisine götürdümç Burada kızımın talasemi majör hastası olduğunu öğrendik. Antep'te ilik nakli olamayacağını söylediler. Antalya'da yakınlarımız vardı, onların yanına geldik. Hemen tedaviye başlandı ve nakil için ilik aranmaya başlandı. Çok şükür oğlumun iliği tuttu. İlik nakli için o kadar çok kişi sırada bekliyordu ki oğlumun iliğinin tutması bizim için mucize oldu" diye konuştu.

Anne Budak, "Kızımın tedavisi devam ediyor ama en zor kısmını atlattık. Ancak insan yine de tedirgin oluyor. Bu süreçte Antep'te her şeyimizi bırakıp kızımızın tedavisi için buraya geldik. Tedavi sürecinde eşim de çalışamayınca maddi olarak çok sıkıntı yaşadık. 4 çocukla çok zor. Eşim yeni bir işe girdi, idare etmeye çalışıyoruz" dedi.

İkra'ya can olan Miraç da kardeşine sarılarak, "İyileştiği için çok mutluyum. Kardeşimi çok seviyorum" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-11-13 09:36:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.