Ayakkabısının astarından 270 gram esrar çıktı

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) DİYARBAKIR'dan uçakla Antalya'ya gelen Ö.K.'den şüphelenen polis, yapılan aramada, ayakkabısının astarında 270 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Büro Amirliği ekipleri, Diyarbakır'dan uçakla Antalya'ya gelen Ö.K.'nin durumundan şüphelenip, üzerinde arama yaptı. Aramada, Ö.K.'nin ayakkabısının astarına gizlenmiş 270 gram toz esrar maddesi ile geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Ö.K., ifadesi sonrası 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan adliyeye sevk edildi. Ö.K., çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-11-13 09:44:30



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