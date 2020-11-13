Ulaşım esnafının sorun ve talepleri raporlaştırıldı

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, ulaşım esnafının Pandemi sürecinde gelirlerinin azalmasına rağmen kamu hizmeti verdiklerini ve vatandaşlara fedakarca hizmet ettiklerini belirterek, “Ülkemizde 11 Mart’tan bu yana malum Koronavirüs ile mücadele ediyoruz. Bu mücadele çerçevesinde bir yandan sağlığımızı korumaya bir yandan da para kazanmaya çalışıyoruz." dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cemil Doğan, Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürü Orhan Tezcan, Antalya Merkez ve Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar ilçelerde faaliyet gösteren Şoförler, Servisçiler, Otobüsçüler ve Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanları’nın katılımlarıyla ulaşım esnafının genel durumu ve fiyat tarifelerini değerlendirmek, Pandemi sürecinde yaşamış oldukları sıkıntılar ile taleplerini raporlaştırarak ilgili makamlara iletmek amacıyla Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde toplantı gerçekleştirdi.



Esnafın da bir dayanma gücü var

Pandemi ile ilgili alınan kararlar sonrasında araçlarda kapasitenin %50 oranında düşürüldüğünü hatırlatan dere, bu süreçte ulaşım esnafı gelirlerinin yarı yarıya düşmesine rağmen giderlerin artarak devam ettiğini kaydetti. Ulaşım esnafının bunu kamu hizmeti amacıyla vatandaşa hizmet amacıyla yaptığını belirten Dere, "Tabi bir taraftan vatandaşlarımıza hizmet sorunluluğumuz var ama bir taraftan da evimize ekmek götürmemiz gerekiyor. Ancak esnafımızın da bir dayanma gücü var. Normalleşme süreciyle birlikte tedbirler gevşetildi ancak bir çok esnafımızın gelirleri geçtiğimiz senelere oranla çok düşük durumda. Bugün ulaşım esnafımızın sıkıntılarını değerlendirmek, taleplerini bir rapor haline getirerek ilgili makamlara aktarmak, hem bir dönem sonu değerlendirmesi hem de 2021 yılına hazırlık amacıyla böyle bir toplantı düzenledik. Siizlerden topladığımız talepleri bir rapor haline getirerek ilgili makamlara ileteceğiz, yine fiyat tarifeleri ile ilgili taleplerimizi aktaracağız. Bir yandan Pandeminin yayılmaması için çabalarken bir yandan da ulaşım esnafımızın ayakta kalabilmesi için gerekli tüm çalışmaları yapacağız.” dedi.



Pandemi ile mücadele fedakarlık gerektiriyor

Kolluk kuvvetleri olarak, sağlıkçılardan sonra en çok görev yapan kurum olduklarını belirten ve ulaşım esnafının Pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçtiklerini ifade eden Antalya Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cemil Doğan ise “Pandemi döneminin en çok mağdur olan esnaf gruplarından birisi ulaşım esnafımız. Gerçekten esnafımız çok zor bir süreç geçirdi. Ulaşım esnafımız iş yapmasa dahi araçları durduğu yerde masraf yapıyor. Sigortası var, bakımı var, yine yanlarında çalıştırdıkları işçiler var. Gerçekten tüm Dünya olarak zor günlerden geçiyoruz. Şükürler olsun ki ülkemiz bu zorlu süreci çok iyi yönetti. Hükümetimiz bir çok destek açıkladı. Tabi hepimizin taşın altına elini koyması gerekiyor. Pandemi ile mücadele kendimizden fedakarlık yapıp mücadele etmemiz gereken bir durum. Bu virüs mesafe azaldığında ve maske kullanılmayınca kolayca bulaşabilen bir virüs. Dolayısıyla ulaşım araçlarımız da sosyal mesafenin sağlanması amacıyla %50 kapasite sınırlaması getirilmişti. Riskin en aza indirilmesi amacıyla gerekli tüm önlemler alınıyor. Tabi burada esnafımız sorunlar yaşayabiliyor, işleri ve gelirleri azalabiliyor. Salgının yayılmaması amacıyla çok sıkı tedbirler alındı. Ancak şu anda kontrollü bir normalleşme süreci içerisindeyiz. Tedbirleri elden bırakmadan kontrollü bir sosyal hayata hep beraber adapte olacağız. Burada da görüşeceğimiz sorunlarda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız.” diye konuştu.



Talepler rapor haline getirildi

Oda Başkanlarının söz alarak ulaşım esnafının sıkıntılarını dile getirdikleri toplantıda şu talepler aktarıldı, “Ulaşım esnafının gelirlerinin giderlerini karşılamaması ve bu şekilde bir toplu taşımanın sürdürülebilir olmaması sebebiyle toplu taşıma fiyat tarifelerinde zam talebi. Servisçi esnafına haftada iki gün çalışmaları nedeniyle destek verilmesi . Öğrenci taşımacılığı yapan servisçi esnafının fiyat tarifelerinin yeniden düzenlenmesi . D2 belgeli araçların personel taşımacılığı yapması sorununun devam ettiği ve bu konu ile alakalı olarak bir yönetmelik hazırlanarak il sınırları içerisinde D2 belgeli araçların servisçi esnafı gibi taşımacılık yapmasının engellenmesi. Taksimetre konusunda Antalya Merkez ile ilçeler arasındaki fiyat farklılığının giderilmesi. SRC belgesindeki yaş sınırlarının yeniden düzenlenmesi ve İl sınırları içerisinde SRC belgesi aranma zorunluluğunun kaldırılması. Korsan taşımacılığa karşı denetimlerin sıklaştırılması . Havaalanlarının hem girişlerinde hem de çıkışlarında denetim yapılması gerektiği .”

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