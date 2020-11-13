Hentbol da Avrupa Mesaisi

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol takımı 1415 Kasım tarihlerinde sahasında, Kosova Temsilcisi KHF Ferizaj’ı konuk ediyor.

Türkiye’yi, Avrupa’da Hentbolun en prestijli ikinci kupası olan EHF ‘de temsil eden Muratpaşa Belediye spor kadın hentbol takımı, EHF kupası 3. tur maçlarında iki gün aralıksız tur için mücadele edecek. Zorlu lig maratonunda genç kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Paşanın Melekleri Kosova temsilcisini yenip bir üst tura çıkmak istiyor.

Rakibinin bu turda kupaya dâhil olduğunu ve Kosova liginde başarılı bir grafik çizdiklerine dikkat çeken Antrenör Sertan Sarpaş ,“EHF Kupasın da ilk 16’ya kalmayı istiyoruz. Evimizde oynayacağımız iki maçı da kazanarak Türkiye'mize, Antalya'mıza Muratpasamıza gurur yaşatmak istiyoruz. Avrupa maçlarında Ay Yıldızımızı temsil edeceğimizin bilinciyle oynayacağız. Zorlu bir lig maratonunda 4 günde 2 maç oynadık ve önümüzde zorlu iki maç daha var. EHF kupası maçlarını kazanarak Avrupa’da yolumuza devam etmek istiyoruz.” dedi.

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