Kılıçdaroğlu, Başkan Böcek'i hastanede ziyaret etti (3)



KILIÇDAROĞLU'NDAN ATSO'YA ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ATSO) ziyaret etti. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, Antalya ekonomisi ve pandemi döneminde sektörlerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

ATSO'nun proje ve çalışmaları hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgiler veren Çetin, "Odamız 138 yıllık bir çınar. 50 bine yakın üyemizle ülkemiz için büyük bir katma değer yaratmaktayız. Kent olarak Türkiye'nin dışa açılan penceresi ve yaş sebze meyve deposuyuz. Bu süreçte geçmişte de üyelerimizin ülkemiz ve şehrimiz için katma değer üretmesine destek olmaya özen gösteriyoruz. Sizin, üyelerimizin, Antalya'mızın ve bizlerin yanında olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

ATSO'yu ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu kaydeden CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin en köklü ekonomi örgütlerinden ATSO'da, Antalya ekonomisi ile ilgili yakından bilgi aldıklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-11-13 15:12:21



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