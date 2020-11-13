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Devlet büyüklerine sosyal medyadan hakaret eden savcıya, para ve hapis cezası

DHA

Devlet büyüklerine sosyal medyadan hakaret eden savcıya, para ve hapis cezası


Süleyman EKİN/ANTALYA (DHA)ANTALYA Cumhuriyet Savcısı E.H., sosyal medyada açtığı sahte hesaptan devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan 35 bin 580 TL para cezasına, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da açtığı 'kafir profesör_@kafir_prof' isimli sahte hesaptan dini değerler ile devlet büyüklerine hakaret ettiği iddia edilen Cumhuriyet Savcısı E.H.'nin yargılanmasına bugün Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevden el çektirilen E.H.'nin katılmadığı duruşmada, sanık avukatı ile davada şikayetçi sıfatıyla yer alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde Milli Emlak Daire Başkanı olarak görev yapan Oğuzhan Sürmeli'nin avukatı Aziz Çetin, İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın avukatı Gökay Yetim hazır bulundu. 
Sanık avukatı, müvekkilinin Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptığını hatırlatarak, "Görevinin devamı sırasında 300 kişilik emlak ve konut şebekesini çökertmiştir. Yargılamaya konu isnatlar bu şebeke üyelerinin kendisine atmış olduğu iftiralardır" dedi.
Mahkeme, E.H.'yi Oğuzhan Sürmeli yönünden 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan 9 bin 700 TL, Mevlüt Çavuşoğlu ile Hamza Dağ'a yönelik 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan 12 bin 940 TL, Süleyman Soylu'ya yönelik 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan da 12 bin 940 TL adli para cezasına çarptırdı.
'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-11-13 16:46:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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