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Koronavirüs sürecinde ilk yüz yüze Türkiye Satranç Şampiyonası başladı

DHA

Koronavirüs sürecinde ilk yüz yüze Türkiye Satranç Şampiyonası başladı


Levent YENİGÜN / KEMER (Antalya) (DHA) Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen Hasan Ferit Boysan Türkiye Satranç Şampiyonası, 10 elit sporcunun katılımıyla Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı. Şampiyona, pandemi sürecinde yüz yüze yapılan ilk ulusal şampiyona özelliği taşıyor.
TSF tarafından Güriş Holding'in desteğiyle düzenlenen Hasan Ferit Boysan Türkiye Satranç Şampiyonası, Antalya Kemer'deki Mirage Park Resort Otel'de başladı. 21 Kasım tarihine kadar sürecek şampiyona, 16 Mart tarihinde pandemi nedeniyle durdurulan sportif faaliyetlerin ardından Türkiye'de yüz yüze yapılan ilk ulusal satranç şampiyonası özelliğini taşıyor.
Şampiyonada 10 elit sporcu yarışıyor. Mücadeleler öncesi sporculara, hakemlere ve görevlilere PCR testi yapıldı. Bunun yanı sıra, turnuva salonu sosyal mesafe kurallarına uygun dizayn edilerek, masalara koruma amaçlı pleksiler takıldı. Tüm katılımcılara siperlik ve maske dağıtıldı.
21 KASIM'DA SONA ERİYOR
2019 Türkiye Satranç Şampiyonu GM Vahap Şanal, 2020 Türkiye Kupası sahibi FM Ataberk Eren, 2020 Türkiye Kadınlar Şampiyonu WGM Ekaterina Atalık, FM Volkan Sevgi, IM Melih Yurtseven, FM Emirhan Tarlabaşı, GM Burak Fırat, IM Cem Kaan Gökerkan, GM Kıvanç Haznedaroğlu ve IM Deniz Özen, 21 Kasım'da sona erecek şampiyonada mücadele ediyor.
16 MART'TAN SONRA İLK YÜZ YÜZE TURNUVA
Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada şöyle dedi: "Bizim için çok önemli, çok heyecanlıyız bu organizasyon için. Çünkü 16 Mart'tan itibaren pandemiden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, sportif faaliyetleri ertelemesiyle beraber biz de ulusal çaptaki faaliyetlerimizi ertelemek durumunda kaldık. Elbette illerimizde faaliyetlerimiz devam ediyor, ama faaliyetlerimizin hepsini biz online ya da yarı online hayata geçirdik. Ancak bu Türkiye Şampiyonası 10 usta sporcumuz tarafından oynanan ve yıl içerisinde seçilerek gelen sporcuların oluşturduğu bir Türkiye Şampiyonası. 10 sporcu olunca ve otelin koşulları da pandemi anlamında uygun olunca Türkiye Şampiyonası'nı yapmaya karar verdik. Şu anda sporcularımız oldukça mutlu, oldukça heyecanlılar. 2018 yılından beri Güriş Holding sponsorluk yapıyor Türkiye Şampiyonası'na. Biz sponsorumuza da teşekkür ediyoruz. Ayrıca eski Türkiye şampiyonlarının adına ya da anısına yapıyoruz bu şampiyonayı. Hasan Ferit Boysan adına yaptığımız 2020 Türkiye Şampiyonası herkes için sağlıklı, hayırlı, uğurlu olur inşallah."
Turnuvanın düzenlendiği otelin genel müdürü Fikret Demirtürk ise "Türkiye Satranç Şampiyonası'nın 3'üncüsü tesisimizde düzenleniyor. Şirketimiz Güriş Holding, 3 senedir satranca sponsorluk görevini üstleniyor" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- 2020 Türkiye Satranç Şampiyonası yazısı
- Açılıştan kısa detay
- Şampiyona öncesi sporculardan detaylar
- TSF Başkanı Gülkız Tulay ile röportaj
- Şampiyonadan detaylar
- Fikret Demirtürk ile röportaj
- Salondan detayDHA-Spor Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2020-11-13 18:13:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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