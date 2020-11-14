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(ÖZEL) Fuat Çapa: 8 hafta geçti, ilk kez takım olarak çalışma fırsatı bulduk

DHA

(ÖZEL) Fuat Çapa: 8 hafta geçti, ilk kez takım olarak çalışma fırsatı bulduk


"Şu ana kadar iki ileri, bir geri oldu"
"Ankaragücü camiası büyük camia"
"Göztepe maçında 3 puanla tanışmak istiyoruz"
"Puanlar alarak özgüvenimizi artırmamız gerekiyor"
"Her şeyin oturmuş olduğu kulüplerde hiç çalışmadım"
"Yaş ortalaması 22.6 olan bir takımız"
Ankaragücü'nün Antalya kampı sürüyor İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN / ANTALYA, (DHA) MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Ligde 8 hafta oynansa da biz ilk kez takım olarak çalışma fırsatı bulduk, bu anlamda çok şanslıyız. Bizim adımıza güzel bir gelişme oldu. Antalya'da bir kamp süreci geçirmek istedik. Bu süreçten sonra daha iyi bir oyun sergileyeceğimize eminim" dedi.
Milli maç arasını Antalya'da kamp yaparak değerlendiren MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Fuat Çapa, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
"ŞU ANA KADAR İKİ İLERİ, BİR GERİ OLDU"
Çapa, lige iyi bir başlangıç yapamadıklarını söyleyerek, "Ligde 8 haftayı geride bıraktık ancak biz 6 hafta maçlara çıktık. İstediğimiz gibi bir dönem olmadı. Bir haftayı maç oynamadan geçmemiz, sonra milli takım arası olması, sonrasında da Hatayspor'un üzücü bir dönem geçirmesi ve pozitif vakaların yaşanması nedeniyle iki ileri, bir geri oldu. Ligde 8 hafta oynansa da biz ilk kez takım olarak çalışma fırsatı bulduk, bu anlamda çok şanslıyız. Bizim adımıza güzel bir gelişme oldu. Antalya'da bir kamp süreci geçirmek istedik. Bu süreçten sonra daha iyi bir oyun sergileyeceğimize eminim" diye konuştu.
"GÖZTEPE MAÇINDA 3 PUANLA TANIŞMAK İSTİYORUZ"
Antalya kampını en iyi şekilde geçirerek lige hazır olacaklarını dile getiren deneyimli teknik adam, "Ankaragücü camiası çok büyük bir camia. Bunu göz ardı edemeyiz. Hangi camiada görev yaptığımızı da çok iyi biliyoruz. Beklentilerin ne olduğunu da biliyoruz. Ankaragücü son yıllarda olduğu gibi olduğu gibi sezon sonuna yüreği ağzında girmek istemiyor. Bunun farkındayız. Umarım sakatlık ve koronavirüste pozitif vaka olmaz. Süreci çok iyi değerlendireceğimize eminim. Ankaragücü hedefler doğrultusunda kurulan bir takım. Herkes en iyisini bekler, bu bir gerçek. Orta sıralar gerçekçi bir hedef olur, daha üst sıralar için ise oyuncu grubunun gelişmesine ihtiyaç var. Yaş ortalaması 22.6 olan bir oyuncu grubundan bahsediyoruz. Türkiye'yi çok iyi bilmeyen oyuncu grubuna sahibiz. Bu da geçmiş maçlarda bize pahalıya mal oldu. Artık geriye değil önümüze bakmalıyız. Burada uyum sürecini iyi bir şekilde geçirerek Göztepe maçına hazırlanıp 3 puanla tanışmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. 
"PUANLAR ALARAK ÖZGÜVENİMİZİ ARTIRMAMIZ GEREKİYOR"
Maç kazandıkça takımın özgüveninin de artacağına vurgu yapan 52 yaşındaki çalıştırıcı, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Her şeyin oturmuş olduğu kulüplerde hiçbir zaman çalışmadım. Buradaki oyuncu grubunun ve hedefin sonu güzel olacak. Kimsenin endişesi olmasın. Doğru başlayamadık, bu bir gerçek. İstediğimiz gibi başlayamadık ve durumun farkındayız. Önümüze bakarak, neler yapabileceğimizi ortaya koyarak, alacağımız sonuçlarla camiamızı rahatlatıp hem de özgüvenimizi artırmamız gerekiyor" dedi.
ANTALYA KAMPI SÜRÜYOR
Süper Lig'de oynadığı 6 maçta aldığı 2 puanla son sırada yer alan Ankaragücü, milli arayı Antalya'da kamp yaparak geçiriyor. Başkent ekibi ligin 9'uncu haftasında oynanacak Göztepe maçının hazırlıklarını teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde sürdürüyor.
ALPER TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Alper Potuk takımdan ayrı düz koşu yaptı. Antalya kampında Ankaragücü uzun bir aradan sonra tam kadro çalışma fırsatı buldu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Fuat Çapa'nın açıklamaları 
Antrenman detayları 
Fuat Çapa'nın detay görüntüleri
DHA-Spor Türkiye-Antalya İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN
2020-11-14 10:30:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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