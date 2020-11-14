Demre'de plajlar martılara kaldı

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Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesinde havanın serinlemesiyle birlikte, plajlar martılara kaldı.

Havaların serinlemesiyle birlikte Demre ilçesinde denize giren sayısı azaldı. Denize girmek isteyen vatandaşlar, Taşdibi ve Sülüklü plajlarını tercih etmeye başladı. Çayağzı ve Beymelek Sufat plajları ise martılara kaldı. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

2020-11-14 10:49:19



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