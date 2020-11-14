Apartman bahçesine dikilen ağaç yüzünden çıkan tartışmada öldürüldü



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde Ömer Ula (32) oturduğu apartmanın bahçesine ağaç dikme yüzünden tartıştığı komşuları G.S. ve D.P. tarafından bıçaklanıp, tabancayla vurularak, öldürüldü. Polis, kaçan 2 şüpheliyi arıyor.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Elmalı ilçesi Karyağdı Mahallesi'nde yaşandı. Tekstilci Ömer Ula ile aynı apartmanda yaşayan komşuları G.S. ve D.P. ile bahçeye ağaç dikme meselesinden tartışmaya başladı. Kısa süreli tartışmanın ardından 3 çocuk babası Ula, evine girdi. Ancak G.S. ve D.P., gece yarısı Ömer Ula'yı konuşmak için dışarı çağırdı.

Apartmanın bahçesine inen Ula'yı D.P., bacağından bıçakla yaraladı. G.S. ise tabanca ile 2 el ateş ederek ağır yaraladı. Kanlar içinde yerde kalan Ula, komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ömer Ula, doktorların tüm müdahelelerine rağmen hayatını kaybetti.

Ömer Ula'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma başlatan Elmalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan G.S. ve D.P.'nin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-11-14 11:26:56



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