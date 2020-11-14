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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muratpaşa Belediyesi'nin Üreten Eller Pazarına yoğun ilgi

İHA

Muratpaşa Belediyesi'nin Üreten Eller Pazarına yoğun ilgi

Muratpaşa Belediyesi’nin, kadın emeğinin maddi karşılığını bulması ve kadınların yaşamlarını iyileştirilmesine yönelik çalışmalarından biri olan ‘Üreten Eller Pazarı’ başarıyla sürüyor.
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin, kadınların ve üyeleri kadınlardan oluşan kooperatiflerin ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşmasını sağlayan ‘Üreten Eller Pazarı’ her hafta cuma günü Şirinyalı Kapalı Pazar Yeri’nde açılıyor. Ağustos ayında ilk kez açılan ‘Üreten Eller Pazarı’na ilgi her geçen gün artıyor.
Sosyalleşiyoruz da
Pandemi koşullarında tekrar düzenlenen, sosyal mesafe ve hijyen uygulamalarının yanı sıra maske kullanımının da zorunluğu olduğu ‘Üreten Eller Pazarı’nda, el emeği ürünlerini doğrudan Antalyalılara sunan Meliha Devecioğlu; “10 yıldır, Elizi Pazarında örüyor, dikiyor ve sizlere sunuyordum. Muratpaşa Belediye’mizin bize yapmış olduğu bu güzel organizasyondan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Devamını bekliyoruz. Çok memnunuz, ayrıca sosyalleşiyoruz, arkadaşlarımız ile iletişimlerimiz çok güzel memnunuz” dedi.
"Mutluyuz"
Antalyalıları, her cuma günü Şirinyalı Pazarı’nda kurulan Üreten Eller Pazarı’na davet eden Başak Bilgin ise “Yaklaşık 4 haftadır buradayım. Üretiyoruz, kendi el emeğimiz ürünler. Cuma günleri buradayız. Güzel bir ortam güzel bir proje mutluyuz memnunuz devamını da istiyoruz” diye konuştu.
"Yeteneklerimi farkettim"
Emekli olduktan sonra ahşap işleri ile ilgilenen eşinden esinlendiğini belirten emekli öğretmen Nilüfer Dumanlı şöyle konuştu; “Bende değişik şeyler yapmak istedim kursuna gittim. Belediyenin kursları çok işimize yaradı. Şu anda da devam ediyorum. Rölyef ağırlıklı çalıştım ama daha farklı şeylere de yeteneğimin olduğunu fark ettim. Belediye de bize böyle güzel bir ortam hazırladı. Gelip işlerimizi burada pazarlamaya çalışıyoruz. Hem kendimiz sosyalleşiyoruz, hem de daha hevesle yapıyoruz. Evdeyken bu kadar hevesli olmuyor insan. Ürettiklerimizi sergilediğimiz zaman daha bir hevesle yapıyoruz. Hoşumuza gidiyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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