Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan: "Futbol güzel, şahane ama dostluk daha şahane"

Elit Master Lig Sonbahar Master Cup hakkında konuşan Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, "Elit Master Lig organizatörlerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten adı gibi elit bir lig. Biz de iddialı bir şekilde 3 yıldır geliyoruz. Ama her şeyden önce söyleyeceğimiz şu; futbol güzel, şahane ama dostluk daha şahane" dedi.

Elit Master Lig Sonbahar Master Cup, Türkiye genelinden 18 takımın katılımıyla ekim ayı içerisinde Antalya'da düzenlendi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuvaya Maçka Belediyesi Veteranlar, Osmaniye 7 Ocak Masterlar, Karma Takım, Eruh Masterlar, Ağrı Veteranlar, Fenerbahçe Masterlar, Hendek Belediyesi Veteranlar, Mardin Dunaysır Veteranlar, Bakırköy Çamlık Masterlar, Kalkedon Masterlar, Muş Masterlar, Dinamo Tonya, Golden Masterlar, Kızıltepe Masterana, Uzunköprü Veteranlar, Adıyaman Karma, Beşiktaş Masterlar ve Falcon Masterlar katılım gösterdi.

Yarı final oynama başarısı gösteren Maçka Belediyesi Veteranlar’da top koşturan Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan da İhlas Haber Ajansı’na turnuva hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Koçhan, "Öncelikle ben Elit Master Lig organizatörlerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten adı gibi elit bir lig. Biz 3 yıldır hemen hemen bu tarz turnuvalara katılıyoruz. Ama her zaman takımlarıyla, yöneticileriyle nezaketten uzaklaşmayan çok kaliteli bir lig. Aynı zamanda biz bölgeler arası ligde de oynuyoruz. Aynı kalite ve dostluk orada da devam ediyor. Bu anlamda tüm organizasyonu tebrik ediyorum. Gerçekten bizim mutluluk duyarak, severek, gönülden katıldığımız bir lig. Futbol kalitesine geldiğimizde; burada daha önce de organizasyonlar oldu, izledik. Bu kadar kaliteli bir organizasyona şahsım ve takımım olarak rastlamadık. Trabzonlular hep iddialı olur biliyorsunuz. Maçka da Trabzon’da önemli bir ilçe. Biz iddialı bir şekilde 3 yıldır geliyoruz. Bizim bir sloganımız vardı; 'Şampiyon olmak önemli değil, şampiyon kalmak önemli'. Buraya şampiyon kalmaya geldik. Ama her şeyden önce söyleyeceğimiz şu; futbol güzel, şahane ama dostluk daha şahane. Onun için futbol bahane, dostluk şahane diyorum" ifadelerini kullandı.

