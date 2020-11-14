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Antalya Büyükşehir'de yetki krizi

DHA

Antalya Büyükşehir'de yetki krizi


Ahmet İSTEKAslı DURAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hastanedeki tedavisi sürürken Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu ile Genel Sekreter Cansel Çevikol arasında yaşanan yetki krizi çıktı. Böcek, Hacıarifoğlu'nun vekillik görevini dün yayınladığı elektronik imzalı yazıyla sonlandırarak yerine meclis üyesi Oktay Başaran'ı atadı. Görevinin başında olduğunu bildiren Hacıarifoğlu ise Büyükşehir Belediyesi'nden gönderilen elektronik imzalı açıklamanın usulsüz olduğunu söyledi. Başkan Böcek'in elektronik imzalı kararı nedeniyle hukuki tartışma başladı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in koronavirüs tedavisine başlamasının ardından Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu ile Genel Sekreter Cansel Çevikol arasında başlayan yetki tartışması, geçen hafta yapılan Kasım Ayı Meclisi'nde bir gündem maddesiyle gün yüzüne çıktı. Serik Belediye Başkanı AK Partili Enver Akputkan, hastane yolu üzerindeki ANTBİRLİK'e ait bir yeri yol yapmak için anlaştıklarını, ilçe meclisinde oy birliğiyle karar aldıklarını belirterek, bu kararın onanması için Temmuz ayında Büyükşehir Meclisi'ne gönderildiğini, fakat Genel Sekreter Cansel Çevikol tarafından önerinin gündeme alınmadığını kaydetti.
Bu durum üzerine Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, Çevikol'un neden bu kararı aldığını sordu. Çevikol, kurum görüşlerinin beklendiğini söyledi. Bu sırada İYİ Partili Meclis Üyesi Barış Bulut, "Bürokratların Büyükşehir Meclis iradesi üzerinde yetki kullanmasının önününe geçmemiz lazım" dedi. Konuşmalar sonrasında Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, Çevikol'un gündeme aldırmadığı maddeyi kendi isteğiyle meclis gündemine aldı.
YETKİLERİ SINIRLANDIRILDI
İkili arasında 'yetki' tartışmalarının mecliste açığa çıkmasıyla Hacıarifoğlu ile Çevikol arasında ipler koptu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Antalya'ya gelmesine bir gün kala Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, Genel Sekreter Cansel Çevikol başta olmak üzere bazı bürokratların yetkilerini sınırlandırdı.
'AYAKLAR BAŞ, BAŞLAR AYAK OLDU'
Büyükşehir Belediyesi'ndeki yaşanan olayların ardından Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, gece yarısı sosyal medya hesabından "Ayaklar baş, başlar ayak oldu" paylaşımı yaptı.  Böylelikle Çevikol'un yanında yer aldığını gösterdi.
ELEKTRONİK İMZALI ATAMA YAZISI
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü ziyaretinin ardından yaşanan yetki kriziyle ilgili karar aldı. Başkan Böcek, 10 gün süreyle meclis üyesi Oktay Başaran'ı başkan vekili atadı. Başaran'ın ardından 23 Kasım'dan itibaren de Böcek dönünceye kadar meclis üyesi Büşra Özdemir başkan vekili olarak görev yapacak. Başkan Böcek, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Hacıarifoğlu'nun vekaletine de son verdi. Başkan Böcek'in kararını duyuran yazıda şu ifadeler yer aldı:
"Hastalık izninde olmam nedeniyle, başkanlık görevinin 13.11.2020 tarihi ile 23.11.2020 tarihleri arasında Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay Başaran tarafından, 23.11.2020 tarihinden dönüşüme kadar Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Büşra Özdemir tarafından yürütülmesi, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Hacıarifoğlu'nun vekaletinin sonlandırılması uygun görülmüştür."
HACIARİFOĞLU: GÖREVİMİN BAŞINDAYIM
Dün gece sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Mehmet Hacıarifoğlu ise görevinin başında olduğunu bildirdi. Başkan vekilliği görevinden alındığına ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi yazısının usulsüz olduğunu savunan Hacıarifoğlu, elektronik imzalı kararı düzenleyenler hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek, şöyle dedi:
"Çeşitli sosyal medya platformlarında, Sayın Başkanımız Muhittin Böcek´in şahsıma verdiği vekaleti sonlandırdığı noktasında bir sahte yazı paylaşımı yapılmaktadır. Bu yazı sahtedir ve belgeyi düzenleyenler hakkında gerekli soruşturmayı yapmak üzere teftiş kurulumuz görevlendirilmiştir. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki huzur ve sükunet ortamını sahte yazılarla bozmaya çalışanlar hakkında gerekli tüm idari işlemler tarafımdan hiç çekinilmeden derhal uygulamaya konulacaktır. Önemle belirtmek isterim ki Sayın Başkanın iradesini ortadan kaldırmak için koltuktan kalkmıyor değilim, tam tersine başkanın herkesçe bilinen malum olan iradesini korumak için bu koltuktayım. Zira başkan tarafıma vekalet vermiştir ve vekaleti sahibine iade etmek üzere dört gözle sayın başkanımızın göreve dönmesini bekliyorum. Kimi menfaat gruplarının düzmece evraklarla başkanın iradesini sakatlayarak belediyeyi ele geçirmesine müsaade etmeyeceğim. Anılan evrakın şekil ve öz olarak doğru olup olmadığının anlaşılması için teftiş kuruluna soruşturma emri verdim. Müfettiş raporuna göre gereken işlemleri tesis edeceğim. Sayın Başkanımız emanetin asıl sahibi Muhittin Böcek tarafıma verdiği emaneti geri aldığı güne kadar görevimi hakkıyla yapmak üzere görevimin başında olduğumu tüm Antalya kamuoyuna duyururum."
TABURCU İDDİASI GERÇEK DIŞI
Akdeniz Üniversitesi yetkilileri ise Başkan Böcek'in atama kararı için taburcu edilip tekrar hastaneye yatışının yapıldığı yönündeki iddianın gerçek olmadığını bildirdi. Başkan Böcek'in tedavisinin ventilatör cihazına bağlı olarak sürdüğünü belirten yetkililer, akciğerlerinin toparlamaya başladığını, sağlık durumunun da her geçen gün iyiye gittiğini kaydetti.
Başkan Böcek'in akıl sağlığı durumuyla ilgili 15 günlük dönemler halinde rapor istendiğini ve hazırlanarak ilgili makamlara ulaştırdıldığını kaydeden bir yetkili, "Psikoloji servisi, en son hazırladığı raporda da 'akıl sağlığı yerindedir' şeklindeki beyanı tekrarladı" dedi.
HUKUKİ TARTIŞMA BAŞLADI
Öte yandan Başkan Böcek'in, elektronik imzalı da olsa bir kararı onaylayıp onaylayamayacağı yönünde hukuki tartışma başladı. İYİ Parti Antalya Milletvekili Avukat Hasan Subaşı, gelişmeleri 'garip bir durum' olarak değerlendirdi. Aynı zamanda 2 dönem Antalya Belediye Başkanlığı yapan Subaşı, "Elektronik imzayla Sayın Böcek'in, vekil tayin ettiği kişiyi görevden alarak iki meclis üyesini farklı tarihlerde yetkilendirimiş olması tartışmalı ve kuşkuyla karşılanacak bir tasarruftur. Ayrıca hastanede ciddi tedavi altındayken vekil tayin ettiği kişinin vekaleten alınmasını gerektirir bir sorun varsa takip edecek durumda olmayan sayın başkanın bu tür eylemlere alet edilmesi de Antalya Büyükşehir Belediyesi ile bağdaşır bir işlem değildir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEKAslı DURAN
2020-11-14 14:04:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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