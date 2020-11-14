Serik Belediyespor - Eyüpspor: 0-3

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER: Şevket Teker, Gökhan Özkan, Baykal Tuna

SERİK BELEDİYESPOR: İbrahim Demir - Ercan Şirin (Dk.80 Batuhan Arslan), Atakan Cangöz, Murat Gürbüzerol (Dk.80 Mahsun Çapkan), Sinan Kalaycı, Bahadır Çiloğlu (Dk.31 Gökay Eser), Yusuf Onur Arıkan, Sinan Özkan (Dk.58 Erkan Şahin), Abdulsamet Burak, Sefa Narin (Dk.58 Yusuf Çelik), Emre Bekir

EYÜPSPOR: Emrullah Şalk - Mikail Okyar, Muhammed Akarslan (Dk.74 Yasin Yener), Onur Eriş (Dk.83 Artun Akçakın), Okan Baydemir (Dk.74 Sadık Baş), Taha Can Velioğlu (Dk.83 Muharrem Doğan), Taşkın İlter, Kemal Tokak, Bülent Uzun, Taha Balcı (Dk.61 Murat Yılmaz), Uğur Akdemir

GOLLER: Dk.2 Bülent Uzun, Dk.17 Taha Balcı, Dk.52 Onur Eriş (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Engin Korukır (Teknik direktör), Atakan Cangöz, Abdülsamet Burak (Serik Belediyespor) - Okan Baydemir, Muhammed Akarslan (Eyüpspor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor ile Eyüpspor karşılaştı. Maç Eyüpspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Serik Belediyespor evinde ilk mağlubiyetini almış oldu. Maçı Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu ve Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan da izledi.

2'nci dakikada Eyüpspor'un kullandığı kornerde Bülent Uzun gelen topu ağlara gönderdi: 0-1.

17'nci dakikada gelişen Eyüpspor atağında ceza sahası içinde Taha Balcı'nın vuruşunda top filelere gitti: 0-2.

52'nci dakikada Onur Eriş kalecinin üzerinden topu aşırtarak filelerle buluşturdu: 0-3.

Maçı Eyüpspor 3-0 kazandı.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2020-11-14 15:22:09



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