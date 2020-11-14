14 Kasım Diyabet Günü'nde halkı bilgilendirdiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

14 Kasım Diyabet Günü'nde halkı bilgilendirdiler

İHA

14 Kasım Diyabet Günü'nde halkı bilgilendirdiler

Anadolu Hastaneleri 6 şubesinde, 14 Kasım Diyabet Günü'nde farkındalığı arttırma adına, hastaların kan şeker ölçümleri gerçekleştirdi, diyabet hakkında bilgilendirme yaptı.

Anadolu Hastaneleri 14 Kasım Diyabet Farkındalık Günü kapsamında, Kemer’den Alanya’ya kadar 6 şubesinde vatandaşları bilgilendirme amaçlı diyabet standı kurdu. Stant da hastaların kan şeker ölçümleri gerçekleştirildi, şekerlerinin düzenli ölçülmesi, diyabetin farkında olmaları konusunda bilgilendirildi.
Şeker hastalığı olarak da adlandırılan diyabet sık görülen, kontrol altında tutulmazsa erken yaşta ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölüme yol açan, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekildi.
Uyarılar
Diyabetin yaşam boyu izlem ve tedavi gerektirdiği belirtilirken, bununla birlikte etkin yönetildiğinde normal yaşam kalitesi ve yaşam süresi sağlanabildiği kaydedildi.
Şeker hastalığı ile mücadele etmenin en önemli silahı, yeterli ve dengeli besin öğelerini içeren sağlıklı bir beslenme eğitimi almak ve yaşamı ona göre düzenlemek olduğuna dikkat çekilerek, beslenmede kan şekerini ani yükselten çikolata, şekerli kurabiye, kolalı içecekler gibi yiyecek ve içeceklerden uzak durulması gerektiği onun yerine emilimi yavaş olan kan şekerini dengede tutan besinlerin tüketilmesi gerektiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Serik Belediyespor - Eyüpspor: 0-3
YEREL HABERLER Serik Belediyespor - Eyüpspor: 0-3
Antalya'da sigara yasağını delenler kamerada Yasağı ihlal edenlerin bahanesi, "Bilmiyordum ve dalmışım" oldu
YEREL HABERLER Antalya'da sigara yasağını delenler kamerada Yasağı ...
Manavgat ilçesinde ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Manavgat ilçesinde ticari araç ile otomobil çarpıştı: ...
Antalya Büyükşehir'de yetki krizi
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir'de yetki krizi
Başkan Ulutaş’tan kardeş şehir Şırnak’a iade-i ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Ulutaş’tan kardeş şehir Şırnak’a iade-i ...
Apartman bahçesine dikilen ağaç yüzünden çıkan tartışmada öldürüldü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Apartman bahçesine dikilen ağaç yüzünden çıkan ...
Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan: "Futbol güzel, şahane ama dostluk daha şahane"
YEREL HABERLER Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan: "Futbol güzel, ...
ATSO Akademi,'Salı Buluşmaları' ile ufuk açacak
YEREL HABERLER ATSO Akademi,'Salı Buluşmaları' ile ufuk açacak
Antalya'da,' Akdeniz Güven Uygulaması'
YEREL HABERLER Antalya'da,' Akdeniz Güven Uygulaması'
CHP'li eski başkan koronavirüsten yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER CHP'li eski başkan koronavirüsten yaşamını yitirdi
Muratpaşa'da spor protokolü
YEREL HABERLER Muratpaşa'da spor protokolü
Muratpaşa Belediyesi'nin Üreten Eller Pazarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesi'nin Üreten Eller Pazarına yoğun ...
Tarihi eser ticaretinde anlaşamayınca, kaçırıp, alıkoydular
YEREL HABERLER Tarihi eser ticaretinde anlaşamayınca, kaçırıp, ...
Apartman bahçesine dikilen ağaç yüzünden çıkan tartışmada öldürüldü
YEREL HABERLER Apartman bahçesine dikilen ağaç yüzünden çıkan ...
Demre'de plajlar martılara kaldı
YEREL HABERLER Demre'de plajlar martılara kaldı
(ÖZEL) Fuat Çapa: 8 hafta geçti, ilk kez takım olarak çalışma fırsatı bulduk
YEREL HABERLER (ÖZEL) Fuat Çapa: 8 hafta geçti, ilk kez takım olarak ...
Antalya'da 3 çocuk babası komşu kavgasında öldürüldü
YEREL HABERLER Antalya'da 3 çocuk babası komşu kavgasında öldürüldü
10 gün arayla karaciğer nakli ve aort ameliyatı oldu
YEREL HABERLER 10 gün arayla karaciğer nakli ve aort ameliyatı oldu
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya´da Roma dönemine ait 1547 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya´da Roma dönemine ait 1547 sikke ele geçirildi
Darp ettikleri şahsı alıkoyan 12 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Darp ettikleri şahsı alıkoyan 12 kişi gözaltına ...
Antalya'da Roma dönemine ait 1547 adet sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da Roma dönemine ait 1547 adet sikke ele ...
Antalyaspor’da milli arada yoğun mesai
YEREL HABERLER Antalyaspor’da milli arada yoğun mesai
Azerbaycan'ın Karabağ zaferine, yamaç paraşütlü kutlama
YEREL HABERLER Azerbaycan'ın Karabağ zaferine, yamaç paraşütlü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X