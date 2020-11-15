Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki 'yetki' krizine İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki 'yetki' krizine İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki 'yetki' krizine İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Hastanede korona virüs tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Başkan Vekili tayin ettiği Mehmet Hacıarifoğlu ile Genel Sekreter Cansel Çevikol arasında yetki krizi baş gösterdi. Yaşanan yetki karmaşası sonrası Antalya Valiliği'nin görüşüne başvurduğu İçişleri Bakanlığı, belediye başkanlığına ait tüm yetkilerin başkan vekilinde olduğunu bildirdi.
Büyükşehir Belediyesinde yaşanan yetki krizi sonrası yaşanan yönetim değişikliğinde Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu'nun görevden alınmasına İçişleri Bakanlığı da müdahale etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in elektronik imzayla Başkan Vekilini değiştirmesine ilişkin valiliğin görüşüne başvurduğu İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık imzalı bir açıklama yapıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hastalık izninin devam ettiği sürece belediye başkanlığına ait tüm yetkilerin başkan vekili tarafından kullanılması gerektiği, aksi halin ise idare hukuku açısından idari işlemin unsurları arasında yer alan yetki unsurunun zaman bakımından kullanılmasına dair esaslara aykırılık teşkil ederek, yetki gaspı oluşturacağına dikkat çekilen açıklamada, "Sonuç olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 40'ıncı maddesinde yer alan 'başkan vekili, başkanın yetkilerine sahiptir' ifadesi ve idari işlemin 'zaman bakımından yetki' unsuru açısından konu değerlendirildiğinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hastalık izni sırasında belediye başkanlığı makamının yetkilerinden olduğu aşikar olan belediye başkan vekilinin görevinin sonlandırılması, dönemler itibarıyla başka meclis üyelerinin başkan vekilliğine görevlendirilmesine dair bir yetkiyi kullanmasının mümkün olamayacağı, aksi halin yetki gaspı anlamına geleceği, bu nedenle Antalya Büyükşehir Belediyesinin ilgi (b) yazısının idare hukuku açısından yok hükmünde kabul edilmesi gerektiği kanaat ve görüşüne varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vurulduktan sonra denize düşen köpek, tuzlu sudan gözünü kaybetti
YEREL HABERLER Vurulduktan sonra denize düşen köpek, tuzlu sudan ...
Dünyada sadece Burdur Gölü'nde, tamamen yok olmak üzere
YEREL HABERLER Dünyada sadece Burdur Gölü'nde, tamamen yok olmak ...
CHP Meclis üyesi Özdemir: "Tarafıma tebliğ edilen başkan vekilliği görevini ifa edeceğim"
YEREL HABERLER CHP Meclis üyesi Özdemir: "Tarafıma tebliğ edilen ...
Antalya Büyükşehir'de 'yetki' krizi (4)
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir'de 'yetki' krizi (4)
Antalya Büyükşehir'de 'yetki' krizi (3)
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir'de 'yetki' krizi (3)
'Kitaplar' prömiyer yaptı
YEREL HABERLER 'Kitaplar' prömiyer yaptı
Antalya Büyükşehir'de 'yetki' krizi (2)
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir'de 'yetki' krizi (2)
Büyükşehir EKPSS öncesi okulları dezenfekte etti
YEREL HABERLER Büyükşehir EKPSS öncesi okulları dezenfekte etti
Küçük Almira, kendisini ısıran sokak köpeğini sevdi Manavgat ilçesinde 10 gün önce işyerlerinin önünde sevmek istediği sokak köpeği tarafından ısırılan 3.5 yaşındaki Elmira Esma Coşkun, barınağa giderek kendisini ısıran köpeği sevdi Anne Nesrin Hınıslı Coşkun: "Kızımın hayvanlara karşı olan sevgisini etkilememesi için barınağa gelerek, kendisini ısıran köpeğin aslında zararsız olduğunu görmesini sağladık"
YEREL HABERLER Küçük Almira, kendisini ısıran sokak köpeğini ...
Büyükşehir’den karantinadaki Finike Yuvalı’ya gıda desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den karantinadaki Finike Yuvalı’ya gıda ...
14 Kasım Diyabet Günü'nde halkı bilgilendirdiler
YEREL HABERLER 14 Kasım Diyabet Günü'nde halkı bilgilendirdiler
Serik Belediyespor - Eyüpspor: 0-3
YEREL HABERLER Serik Belediyespor - Eyüpspor: 0-3
Antalya'da sigara yasağını delenler kamerada Yasağı ihlal edenlerin bahanesi, "Bilmiyordum ve dalmışım" oldu
YEREL HABERLER Antalya'da sigara yasağını delenler kamerada Yasağı ...
Manavgat ilçesinde ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Manavgat ilçesinde ticari araç ile otomobil çarpıştı: ...
Antalya Büyükşehir'de yetki krizi
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir'de yetki krizi
Başkan Ulutaş’tan kardeş şehir Şırnak’a iade-i ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Ulutaş’tan kardeş şehir Şırnak’a iade-i ...
Apartman bahçesine dikilen ağaç yüzünden çıkan tartışmada öldürüldü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Apartman bahçesine dikilen ağaç yüzünden çıkan ...
Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan: "Futbol güzel, şahane ama dostluk daha şahane"
YEREL HABERLER Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan: "Futbol güzel, ...
ATSO Akademi,'Salı Buluşmaları' ile ufuk açacak
YEREL HABERLER ATSO Akademi,'Salı Buluşmaları' ile ufuk açacak
Antalya'da,' Akdeniz Güven Uygulaması'
YEREL HABERLER Antalya'da,' Akdeniz Güven Uygulaması'
CHP'li eski başkan koronavirüsten yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER CHP'li eski başkan koronavirüsten yaşamını yitirdi
Muratpaşa'da spor protokolü
YEREL HABERLER Muratpaşa'da spor protokolü
Muratpaşa Belediyesi'nin Üreten Eller Pazarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesi'nin Üreten Eller Pazarına yoğun ...
Tarihi eser ticaretinde anlaşamayınca, kaçırıp, alıkoydular
YEREL HABERLER Tarihi eser ticaretinde anlaşamayınca, kaçırıp, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X