Kepez’de 10 mahaleye 130 km’lik kanalizasyon hattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez ilçesinde 10 mahalleyi kapsayan 130 kilometrelik kanalizasyon hattı yatırımına Hüsnü Karakaş Mahallesi’nden başladı. ASAT Genel Müdürü Av. İbrahim Kurt, yaklaşık 45 milyon lira yatırım bedelli projede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi, Kepez ilçesinde kanalizasyon bulunmayan mahalleleri kanalizasyona kavuşturuyor. Sözleşmesi Ağustos 2020’de imzalanan Dünya Bankası finansmanlı Antalya Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Projesi kapsamında ihale edilen “ASAT3W3 Kepez Bölgesi Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı İşi” başladı. Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde Ekim ayında ilk kazma vurulan çalışma kapsamında bugüne kadar 3 km’lik hattın yapımı tamamlandı.



45 milyon liralık maliyet

ASAT Genel Müdürlüğü ve ALDAŞ kontrolünde yürütülen proje ile Kepez İlçesi’nde Hüsnü Karakaş, Göksu, Düdenbaşı, Karşıyaka, Şelale, Menderes, Baraj, Habibler, Fevzi Çakmak ve Gazi Mahallelerinde toplam 130 kilometre kanalizasyon şebeke ve parsel hattı imal edilecek. Projenin maliyeti KDV hariç yaklaşık 45 Milyon TL olarak açıklandı.



10 mahalle kanalizasyona kavuşacak

ASAT Genel Müdürü Av. İbrahim Kurt ve kurum yöneticilerinden oluşan heyet, Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Heyet şantiyede ve kazı alanlarında sorumlu mühendislerden bilgi aldı. Kepez bölgesi için önemli bir yatırım olan projeyi ve saha çalışmalarını yerinde inceleyen heyet, vatandaşlarla da görüştü.

Heyet ayrıca Hüsnü Karakaş Mahalle Muhtarlığı’nı da ziyaret etti. Kanalizasyon çalışmalarının planlandığı gibi hızlı bir şekilde devam ettiği belirtildi. Proje kapsamında tüm imalatlar tamamlandığında Kepez’in 10 mahallesi önemli bir altyapı hizmetine kavuşmuş olacak.



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