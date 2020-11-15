

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)YURDUN büyük bölümünde soğuk hava ve yağış etkili olurken, Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Dün sağanağın etkili olduğu kentte bugün güneşli havayı fırsat bilenler sahile akın etti.

Türkiye'nin birçok yerinde hava sıcaklığı düşerken, turizm kenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Dün yer yer sağanağın olduğu etkili olduğu kentte hava sıcaklığı düşmesine rağmen bugün güneşli havayı fırsat bilenler soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı. Hava sıcaklığının 23 derece olduğu kentte sahile gelen yerli ve yabancı tatilcilerin kimileri sıcaklığı 25 derece ölçülen denize girerken kimileri de kumsalda oturmayı tercih etti. Bazı vatandaşlar ise oltalarıyla balık avladı.

Sahilde asıl rağbeti üst kısımda bulunan yürüyüş ve bisiklet yolu gördü ve buralarda yoğunluk yaşandı. Çocuklarıyla birlikte yürüyüş yapan aileler ise güneşin keyfini çıkarttı. Kentte hava sıcaklığının önümüzdeki hafta da 24-25 derece düzeyinde olması bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-11-15 13:00:17



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